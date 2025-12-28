市警強制拘捕年增20% 寫九年新高

市警去年共錄得1萬1746宗使用強制手段事件，較前一年上升20%並創下2016年來最高紀錄。(記者劉梓祁╱攝影)

根據紐約市 警(NYPD)近日公布的部門報告，警方於去年共錄得1萬1746宗使用強制手段的事件，較前一年上升20%，並創下自2016年開始詳細統計以來的最高紀錄。

報告顯示，約一半的強制使用武力的事件發生於處理正在進行中的犯罪或違規行為期間，相關行動往往最終導致拘捕；涉及精神或情緒困擾人士的事件占14%，與在押人士互動相關的事件則占7%。

警方去年共進行逾26萬宗拘捕，為2017年以來最高水平。對比之下，2017年拘捕人數達28萬6230人，但當年僅錄得7369宗動用武力事件，較去年少近四成。此外，2025年前三季數據顯示，截至9月，警方使用強制手段的次數已呈上升趨勢，全年或將超越2024年的紀錄。

同時，去年警方涉及的動用武力事件中，包括14宗警員致命開槍案件，為至少2016年以來最高；不過，警方在對峙情況下的「蓄意開槍」次數則降至28宗，為四年新低。報告同時指出，2024年涉及武器的拘捕案件接近4萬4000宗，同樣創下統計以來新高。

在警員受傷情況中，去年約有近6000名警員在動用武力過程中受傷，其中7%需接受醫院治療或住院。報告亦提及，2024年共有25人死於警方羈押期間，並簡述了其中12宗與警車追逐有關的死亡個案。

對於動用武力事件上升的原因，市警發言人表示，部門並無單一、明確的解釋，但指出去年拘捕及開具傳票的執法行動均有所增加，「更多的執法接觸，會帶來更多需要通報的動用武力事件」，發言人在聲明中表示。

自市長亞當斯 (Eric Adams)上任以來，警方在多個方面採取較為強硬的執法策略，包括增加「截停搜身」行動，以及成立「社區應變小組」(Community Response Team)。市府數據顯示，全市重大罪案數量於2022年上升逾兩成，其後於2024年回落約2%，2025年迄今再降近3%；其中，凶殺及槍擊案件顯著下降。

盡管如此，被視為反警陣營的民主社會主義者曼達尼 (Zohran Mamdani)將在明年1月1日就任，按計畫，曼達尼將設立頗具爭議的「社區安全局」(Department of Community Safety)，分擔部分遊民與精神健康相關案件，由社工及其他專業人員替代警員處理。