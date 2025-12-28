中國文化大學美東校友會 包餃子聯歡

我的頻道

記者高雲兒╱紐約報導
中國文化大學美東校友會27日於法拉盛文教中心舉辦「2025年歲末聯歡活動」，邀請旅居美東地區的校友與社區友人齊聚一堂，以包餃子與多項餘興節目迎接年終。(記者高雲兒╱攝影)

中國文化大學美東校友會27日於法拉盛文教中心舉辦「2025年歲末聯歡活動」，邀請旅居美東地區的校友與社區友人齊聚一堂，以包餃子與多項餘興節目迎接年終，在濃厚年味中回顧一年點滴，也為新的一年送上祝福。

27日，校友們分工合作、動手包餃子，邊做邊聊，現場笑聲不斷，氣氛溫馨熱絡。除年節必備的包餃子活動外，主辦單位也安排輕鬆有趣的餘興節目，讓與會者在歡樂中交流近況、增進情誼。

校友會會長劉伊蘋受訪表示，原本預計約有80人參加，但因當日降雪影響交通，實際到場人數約50人。她指出，當天以校友出席為主，也特別邀請部分長期支持校友會的社區人士到場，包括徐朱留弟、林玲等人，讓活動不僅是校友相聚，也成為連結社區的重要場合。

劉伊蘋提到，當天有不少校友是睽違20、30年後，首次在海外再度相聚，「很多人都是20多年沒見了，這次再聚在一起，大家都非常開心」。她表示，能在異鄉見到多年未見的同窗，對校友們而言別具意義，也讓歲末聯歡更顯珍貴。

她進一步介紹，文化大學美東校友會一年大約舉辦三次活動，今年9月曾舉辦全球校友會相關活動，年初也曾舉辦交流聚會，而此次歲末聯歡則是年度最後一場重要活動，象徵為一年畫下句點，同時迎接嶄新的一年。

值得一提的是，包餃子活動為校友會首次嘗試。劉伊蘋表示，這項安排是經理事與校友討論後的共識，大家認為包餃子是最能讓所有人一起動手、同樂、聊天的活動形式，既有年節團圓的象徵，也能自然拉近彼此距離。

在包餃子與用餐交流後，現場安排多項餘興節目，並播放由台北校本部錄製的祝賀影片，包括校長、理事長及相關主管向海外校友致意，讓在美校友感受到母校的關懷與連結，現場反應熱烈。

中國文化大學美東校友會27日於法拉盛文教中心舉辦「2025年歲末聯歡活動」，邀請旅居美東地區的校友與社區友人齊聚一堂，以包餃子與多項餘興節目迎接年終。(記者高雲兒╱攝影)

