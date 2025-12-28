解財務危機 「瑪摩利」加入市醫院系統

我的頻道

記者顏潔恩╱紐約報導
瑪摩利醫院將加入紐約市公立醫院系統，以維持運營。(取自谷歌地圖)
瑪摩利醫院將加入紐約市公立醫院系統，以維持運營。(取自谷歌地圖)

鄰近布碌崙(布魯克林)8大道的瑪摩利醫院(Maimonides Medical Center)，治療不少華裔病患，但自新冠疫情以來財務陷入困境；為解決該危機，近日傳出瑪摩利醫院將加入紐約市公立醫院系統(NYC Health+Hospitals)，以維持運營。

瑪摩利醫院發言人Tina Lee表示，近幾周以來，醫院已採取措施推進這項合併計畫，預計在未來幾個月就會完成程序，「讓瑪摩利醫院成為紐約市公立醫院系統的一部分」；她說加入系統後，醫院每年將獲得數百萬元的額外醫療補助收入，使醫院能夠獲得只有公立醫院才能享受的更高報銷率(Reimbursement Rates)。

「這為瑪摩利醫院提供了一個歷史性的機會，讓我們能夠擴大提供高質量醫療服務的能力，滿足社區日益增長的需求，並在聯邦削減開支可能減少對社會保障醫院支持之際，加強我們的財務狀況。」Tina Lee說道。

據悉，瑪摩利醫院兩年前首次提出與紐約市公立醫院系統合作，兩家醫療系統之後曾聯繫州長辦公室，請求州府「安全網轉型計畫」的支持；瑪摩利加入後將在五年內獲得22億元的資金。

自新冠疫情爆發以來，瑪摩利醫院面臨嚴重的財務困境，盡管當中獲得大量政府援助，但醫院在2025年仍陷入赤字，前三個季度虧損1500萬元，收入僅150萬元；即便如此，醫院的規模仍繼續擴張，並於今年開設了新的兒童急診室和精神科急診部。

根據2022年的社區服務計畫，瑪摩利醫院超過80%的患者由醫療補助計畫(Medicaid)和醫療保險計畫(Medicare)承保，無論患者的支付能力如何，醫院都將為所有人提供治療；然而這兩項醫療計畫的報銷金額，始終不足以涵蓋全部醫療的成本。

另一方面，在醫院努力完成合併的同時，醫院也正與紐約州護理師協會(NYSNA)進行合約談判。由於合約將於31日(周三)到期，包括瑪摩利醫院在內的12家紐約市醫院的NYSNA護士將於29日(周一)投票，若屆時未能達成協議，將舉行罷工。

