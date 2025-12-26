法拉盛教堂聖誕節禮拜 旅客居民齊聚

拉盛聖麥可教堂舉行聖誕節禮拜，參加者除社區居民外，也包括返鄉過節的華人與來自海外的遊客。(記者戴慈慧╱攝影)

25日聖誕節 ，法拉盛 聖麥可教堂舉行聖誕節禮拜，現場約有50多名民眾參與。參加者除社區居民外，也包括返鄉過節的華人 與來自海外的遊客，在節日當天走進教堂參與宗教儀式。

教堂於上午舉行聖誕禮拜，信眾齊唱聖詩、聆聽講道。教會方面表示，每年聖誕節與年底假期，參與禮拜的人數通常較平日增加，其中不乏平時不常出現、但在重要節日特地前來的信眾。

來自中國浙江的史小姐表示，她此行到紐約旅遊，特別選在聖誕節當天尋找教堂參加禮拜，「聖誕節在國外，還是會想找一個教堂坐下來，感覺比較有過節的氣氛。」她路過發現這個教堂，於是進門參觀做禮拜。

另一名信眾甄先生目前在維吉尼亞州工作，過去曾居住在法拉盛。他表示，這次趁聖誕假期返紐約探親，也回到過去熟悉的教堂參加禮拜，「以前住在法拉盛時，聖誕節都會來這裡，回來做禮拜有一種回家的感覺。」

教會人員指出，近年年底假期間，法拉盛教堂的參與者組成愈來愈多元，除了平時常來的信徒外，也常見短期停留的華人旅客或外州返鄉人士，反映法拉盛在華人社群中的樞紐角色。

根據旅遊與交通部門過往統計，聖誕與新年假期一向是紐約旅遊高峰期，華人聚集的法拉盛因交通便利、生活機能完整，成為不少華人旅客與返鄉家庭的重要停留地。節日期間，法拉盛商圈、餐廳與宗教場所的人流普遍較平日增加。

在聖誕節當天的禮拜中，不同背景的信眾齊聚一堂，這樣的節日禮拜既是宗教儀式，也是一年一度社區重新匯聚的時刻。