皇后區世博地標斥資5000萬重生

記者戴慈慧╱紐約報導
紐約州博覽會館近日正式啟動大規模修復工程。（圖取自Google Map）
紐約州博覽會館近日正式啟動大規模修復工程。（圖取自Google Map）

位於法拉盛草原可樂娜公園、見證1964年世界博覽會的地標建築紐約州博覽會館(New York State Pavilion)，近日正式啟動大規模修復工程。這項計畫由市府主導，結合州政府、市議會等多方經費，累計投入逾5000萬元，為這座荒廢多年的世博遺址進行結構補強與外觀整修，讓曾被視為「城市廢墟」的建築有了重生的機會。

世博結束後，博覽會館長年缺乏固定用途，圓形主體與塔樓結構隨時間逐漸老化，混凝土剝落、鋼筋外露，出於安全考量，多年來僅能遠觀，未對外開放。此次修復工程將優先處理最迫切的安全問題，包括修補老化混凝土、加固鋼骨結構，並整修標誌性的圓頂與觀景塔外觀，同時工程也將更新照明系統，使建築在夜間重新點亮，恢復其作為公園地標的視覺辨識度。

市府官員表示，現階段修復工作的重點並非立即啟用場館，而是先確保建築結構安全與保存歷史原貌。換言之，這是一項以「站得住」為優先的工程，未來是否轉作展演空間、公共活動場地或其他用途，仍有待後續規畫與社區討論。相關單位也指出，目標是在2026年前後開放有限度的導覽參觀，但實際時程仍可能視工程進度調整。

多年來，博覽會館的去留在社區內始終存在不同聲音，有居民認為，建築老舊、維修成本高昂，應考慮拆除，也有人主張，這座建築承載紐約城市發展史與皇后區的集體記憶，不應任其消失。此次啟動修復工程，被外界視為官方對保存歷史地標立場的明確表態。

近年來，法拉盛草原可樂娜公園已陸續推動多項體育及基礎設施改善工程。官方指出，博覽會館修復完成後，將成為公園整體更新的一環，進一步提升公園的文化象徵性與公共價值。

