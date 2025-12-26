信仰成移民生活「錨點」 華人感觸深

我的頻道

記者曹馨元╱紐約報導
任女士說，平安夜意味著耶穌的降臨，「而點燃蠟燭也意味著漫漫黑夜中出現了光」。(圖片由受訪者提供)
任女士說，平安夜意味著耶穌的降臨，「而點燃蠟燭也意味著漫漫黑夜中出現了光」。(圖片由受訪者提供)

自2023年來到紐約求學，今年已是任女士在異鄉度過的第三個聖誕節。作為虔誠的基督徒，信仰成為任女士新生活的錨點；而經歷反移民情緒高漲的2025年後，任女士也對聖誕節的意義有更深體會。

平安夜下午，任女士來到位於曼哈頓東村的Hope Church，與信眾一起唱響經典聖誕歌曲「無聲夜」(Silent Night)，並完成點燃蠟燭的儀式。而聖誕節當天，任女士則將更多時間留給自己與家人，透過與丈夫的聖經研讀，她將這一天更多地看做自己心中的慶祝。

任女士說，平安夜意味著耶穌的降臨，「而點燃蠟燭也意味著漫漫黑夜中出現了光。」盡管每個宗教節日都會讓任女士有特別的感受，但在經歷了一年的顛沛流離後，她格外感懷今年的聖誕節。

「耶穌生在窮苦的人民中」，任女士表示，無論是耶穌誕生在馬槽旁，還是他與牧羊人、妓女等等邊緣人的連結，「都說明神是很謙卑的」。而在2025年，隨著總統川普上任，針對移民政策縮緊的新聞每天都在發生，任女士也猶豫過要不要留在美國，「自己在經歷不屬於美國社會，甚至被主流社會拒絕這件事，所以從耶穌誕生的故事特別能得安慰。」

除了信仰帶來的情緒能量，包容的基督徒社群也成為任女士異鄉生活的支撐點，由信仰延伸出的人際關係更成為她的安全網。任女士在紐約搬家多次，每到一個新的社區都會被當地教會溫暖接納；「我們現在的牧師給我們很多支持，大家都像家人般相處。」而在任女士因租約等等原因孤立無援時，也都獲得基督徒朋友的無私幫助。

「教會不是一個完美的地方，但它讓我們腳踏實地、不忘初衷。」任女士說，聖誕在美國是一個高度世俗化的文化節日，即便她認為慶祝活動沒有對錯或好壞，「但如果這一天只是購物狂歡，沒有一些更深的審思，我會覺得有點遺憾。」

