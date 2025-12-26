我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

俄亥俄老翁扮聖誕老人超速遭警攔停 網友笑：趕著送禮

台立院對賴清德彈劾案 確定明年5月19日投票

強化教育人才培育 霍楚表揚STEM名師

記者曹馨元╱紐約報導
為吸引更多紐約居民投入教職，霍楚也已推動多項相關計畫，並將師資短缺領域的教職列為高需求職業。(本報檔案照)
為吸引更多紐約居民投入教職，霍楚也已推動多項相關計畫，並將師資短缺領域的教職列為高需求職業。(本報檔案照)

紐約州霍楚(Kathy Hochul)24日宣布，遴選百名理工科教師加入「紐約州名師計畫」(New York State Master Teacher Program)；同時選出27名輔導員，組成首屆「名師輔導員計畫」(Master Counselor Program)。入選者將肩負指導學生以及幫助新手教師的責任。

在為期四年的參與期間，名師與名師輔導員每年可獲1萬5000元津貼，並參與同儕導師制度、密集專業培訓，協助培育新進教師與輔導員，並定期出席區域會議，主導或參與專業發展課程。

「名師計畫」由紐約州大(SUNY)承辦，利用校內師資專長與既有師資培育資源，並與地方STEM(科學、科技、工程與數學)產業定期合作。今年，共有177名STEM教師加入計畫，紐約市在計畫中的總教師人數為160名。

名師所教授的年級涵蓋幼兒園至高中，專長領域包括科學、科技、電腦科學、機器人等等近年熱門學科。多數新成員過去已因其教學表現，獲地方學區與社區組織表揚。

新入選成員中，逾六成教齡超過10年，半數以上任教達15年以上；其中25%為小學教師，50人具多項教學證照，28人持有特殊教育證照，四人具英語為第二語言或雙語教育資格，另有兩人持農業教育證照。

隨著近年來紐約州推行小班制法案，紐約市公立學校今年大舉招募新教師，在往年填補流失人力的400名外擴招3700名；而小班制要求逐年增高，不少教育觀察人士都對師資是否足夠提出疑慮。

霍楚表示，教育工作者在培育下一代邁向成功未來的過程中扮演關鍵角色，不僅傳授知識，也在學生求學各階段給予關懷與支持。為吸引更多紐約居民投入教職，霍楚也已推動多項相關計畫，並將師資短缺領域的教職列為高需求職業。

紐約州 霍楚 紐約市

上一則

曼達尼過渡團隊募款370萬 遠超對手

下一則

樞機主教杜蘭主持最後一場彌撒 告別紐約
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

暴風雪和冰雨襲中西部和東北部 威脅年底假期旅行

暴風雪和冰雨襲中西部和東北部 威脅年底假期旅行
場邊人語／尼克作東 騎士挨凍

場邊人語／尼克作東 騎士挨凍
聯邦法官維持紐約州「綠燈法」有效 允無身分者拿駕照

聯邦法官維持紐約州「綠燈法」有效 允無身分者拿駕照
紐約生存手冊／紐約州老年人駕駛 沒有年齡限制

紐約生存手冊／紐約州老年人駕駛 沒有年齡限制

熱門新聞

居住在布碌崙的34歲台灣網紅鍾佩雲，自10月22日起在紐約市高檔餐廳多次吃「霸王餐」。(取自Instagram)

「吃霸王餐」台灣網紅出庭 多次打斷法官發言被訓斥

2025-12-18 10:39
將於明年1月1日起退場的紐約MetroCard交通卡，曾是紐約市的都市名片象徵。(本報檔案照)

紐約地鐵交通卡謝幕 走過逾30年歷史 限量版炒至數百美元

2025-12-21 20:10
雖然聖誕節當天不會迎來民眾期盼的白色耶誕，但紐約及三州地區本周末恐將迎上另一場快速移動的冬季風暴。(記者馬璿／攝影)

周末迎暴雪 紐約降雪最高達6吋

2025-12-25 01:30
一場強烈風暴將自周四晚間逐步逼近紐約，預計持續影響至周五晚間，為紐約市及周邊地區帶來強風豪雨(路透)

紐約周五迎強風暴雨 這些地區恐淹水

2025-12-18 14:32
紐約一對華人父子上個月在曼哈頓移民法庭過堂後被捕，在經歷將近一個月的骨肉分離後，父子倆已團聚並很快將被安排遣返回中國。圖為紐約移民法庭所在的曼哈頓聯邦廣場26號大廈。(記者許君達╱攝影)

被ICE強制分離 紐約華男與6歲兒已團聚將遭遣返

2025-12-19 22:15
州長霍楚19日簽署提案廢除「100呎規定」，指出開發商今後必須自行承擔天然氣安裝的相關費用，有望抑制全州新增天然氣接管的擴張。(取自州長辦公室)

紐約州接天然氣「100呎規定」 廢除

2025-12-21 07:23

超人氣

更多 >
男友媽嫌她矮 20歲女做「斷骨增高術」 10年後狀況悽慘

男友媽嫌她矮 20歲女做「斷骨增高術」 10年後狀況悽慘
電器設備廠賣給大型電力公司 老闆為540名員工每人分紅44萬

電器設備廠賣給大型電力公司 老闆為540名員工每人分紅44萬
電視童星淪為街友 接受昔日同劇演員請吃飯但拒絕就醫

電視童星淪為街友 接受昔日同劇演員請吃飯但拒絕就醫
若年初投資富爸爸作者清崎推薦的資產1000美元 歲末表現如何？

若年初投資富爸爸作者清崎推薦的資產1000美元 歲末表現如何？
2025年折舊率最高車款排名 這品牌幾乎獨佔榜單

2025年折舊率最高車款排名 這品牌幾乎獨佔榜單