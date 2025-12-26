強化教育人才培育 霍楚表揚STEM名師

為吸引更多紐約居民投入教職，霍楚也已推動多項相關計畫，並將師資短缺領域的教職列為高需求職業。(本報檔案照)

紐約州 長霍楚 (Kathy Hochul)24日宣布，遴選百名理工科教師加入「紐約州名師計畫」(New York State Master Teacher Program)；同時選出27名輔導員，組成首屆「名師輔導員計畫」(Master Counselor Program)。入選者將肩負指導學生以及幫助新手教師的責任。

在為期四年的參與期間，名師與名師輔導員每年可獲1萬5000元津貼，並參與同儕導師制度、密集專業培訓，協助培育新進教師與輔導員，並定期出席區域會議，主導或參與專業發展課程。

「名師計畫」由紐約州大(SUNY)承辦，利用校內師資專長與既有師資培育資源，並與地方STEM(科學、科技、工程與數學)產業定期合作。今年，共有177名STEM教師加入計畫，紐約市 在計畫中的總教師人數為160名。

名師所教授的年級涵蓋幼兒園至高中，專長領域包括科學、科技、電腦科學、機器人等等近年熱門學科。多數新成員過去已因其教學表現，獲地方學區與社區組織表揚。

新入選成員中，逾六成教齡超過10年，半數以上任教達15年以上；其中25%為小學教師，50人具多項教學證照，28人持有特殊教育證照，四人具英語為第二語言或雙語教育資格，另有兩人持農業教育證照。

隨著近年來紐約州推行小班制法案，紐約市公立學校今年大舉招募新教師，在往年填補流失人力的400名外擴招3700名；而小班制要求逐年增高，不少教育觀察人士都對師資是否足夠提出疑慮。

霍楚表示，教育工作者在培育下一代邁向成功未來的過程中扮演關鍵角色，不僅傳授知識，也在學生求學各階段給予關懷與支持。為吸引更多紐約居民投入教職，霍楚也已推動多項相關計畫，並將師資短缺領域的教職列為高需求職業。