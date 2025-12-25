州府電價案延宕 明年初市民恐須補繳愛迪生費用

聯合愛迪生公司明年前幾個月的帳單將維持現有費率。一旦新費率生效，將追溯至1月1日起執行，用戶需補交額外費用。(美聯社)

州府與電力公司去年11月協商完成的能源加價方案，至今仍未獲核准。在明年新費率生效後，紐約州居民或將需要向聯合愛迪生公司(Con Edison)補繳費用。

聯合愛迪生公司明年前幾個月的帳單將維持現有費率。一旦新費率生效，將追溯至1月1日起執行，用戶需補交額外費用。屆時，市內用戶的電費 每月約增加四元，燃氣費每月增加10.67元。上一次費率審批程序拖延還是2023年，當時直到7月才通過。原本應全年分攤的加價，最終被集中在幾個月內收取。

公共服務委員會上周表決，允許聯合愛迪生在2月底前繼續按現行費率向用戶收費，但新費率的表決時間尚未排定。若方案如預期獲批，電力運輸費將在2026年上調3.5%，2027年上調3.2%，2028年上調3.1%；燃氣費率則分別在未來三年上調4.4%、5.7%與5.6%。

目前的加價方案已明顯低於聯合愛迪生今年1月提出的原始版本。當時公司要求在2026年一次性調漲費率，平均每月燃氣費將上升約13%或46.42元，電費則增加約19%或26.60元。在大量負面公眾意見及包括州長霍楚(Kathy Hochul)在內的官員施壓下，聯合愛迪生分別將燃氣與電力的額外收入需求下調約60%與34%。

11月，候任市長曼達尼 (Zohran Mamdani)與總統川普 會面，兩人均認為「聯合愛迪生的費率已失控。」川普表示，必須讓聯合愛迪生開始降價。會後，聯合愛迪生發言人表示，歡迎與曼達尼合作，推動能源更可負擔。

對於難以支付能源帳單的用戶，州府仍提供多項協助方案，包括家庭能源援助計畫(HEAP)。該計畫在因聯邦政府停擺而延誤後，已於12月初重新開放申請，最高可補助996元的燃料費或冷暖設備。