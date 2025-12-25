華埠商改區 不挺現版堅尼路改造案

我的頻道

記者劉梓祁╱紐約報導
華埠商改區發表聲明表示不支持目前版本的堅尼路改造方案；圖為堅尼路交曼哈頓大橋入口處。(記者劉梓祁╱攝影)
華埠商改區發表聲明表示不支持目前版本的堅尼路改造方案；圖為堅尼路交曼哈頓大橋入口處。(記者劉梓祁╱攝影)

市交通局(DOT)在9月提出「堅尼路(Canal St)整體重塑」構想，範圍涵蓋貫穿曼哈頓華埠的全段，引發社區活躍人士激烈反對，並譴責華埠商業改進區(Chinatown BID)支持該計畫；對此，商改區董事會在近日發表聲明，指「不支持目前版本的重設方案」。

按市府說法，重設計畫目標擴大行人空間、縮短過街距離、改善複雜路口和增加單車道。若方案落實，部分路段的行車空間將縮減至兩條機動車道。然而，陳建閃、李卓勳等社區人士認為，該方案將危及下城最繁忙街道之一的緊急救援、醫療運送、日常商業活動及行人安全。

反對者還曾批評華埠商改區，因其行政總監陳作舟8月為「每日新聞」(Daily News)撰文支持拓寬堅尼路人行道。陳作舟當時回應指，自己曾目睹大量車禍與傷亡事件，尤其是堅尼路上多起涉及長者與亞裔的案例。

盡管如此，商改區董事會在本月19日發布聲明表示，「雖然我們歡迎交通局的參與，並認同提升安全的迫切性，但我們並不支持目前版本的重設方案。」

聲明寫到，「要恢復並改善華埠的交通秩序與公共安全，必須結合短期的政策調整，以及長期、以社區為導向的協作式實體改善。」董事會希望，相關部門在推動任何堅尼路重設計畫前，能以「執法優先」作為前提，透過專責且持續的執法行動，嚴格取締超速行駛、非法攤販及其它違法行為，避免現有問題在缺乏執行力的情況下被進一步放大。

董事會同時指出，堅尼路並非單一街段，而是一條承載跨區交通的重要走廊，改善方案必須放眼整體交通生態系統，尤其要全面評估來自曼哈頓大橋的大量車流，避免將交通壓力轉嫁至周邊街道或社區。

在具體措施上，商改區主張採取務實且有研究依據的設計方向，包括在關鍵進出口設置有效的減速設施、優化車道配置，以及為行人提供清晰且受保護的通行空間，以直接回應超速與人流擁擠等核心問題，同時避免產生未預期的後果。

此外，董事會強調社區參與的重要性，表示華埠商改區願意成為建設性的合作夥伴，呼籲交通局與董事會及更廣泛的社區持份者，包括居民、商戶、行人與駕駛者，展開更深入、實質的溝通，共同制定一套兼顧安全、功能與可行性的平衡方案。

