前共和黨反川人士 改投民主黨角逐曼哈頓中城國會議員

知名保守派反川人士康威將以民主黨身分參選紐約州國會第12選區席位，其前妻曾先後擔任川普的競選經理以及白宮顧問。(美聯社)

前保守派共和黨人康威(George Conway)22日以民主黨 人的身分登記參選，競逐曼哈頓 國會眾議員席位。康威的前妻曾在川普 政府第一任期內擔任要職，而他本人則以激烈抨擊川普而知名。

康威參選的紐約州國會第12選區位於紐約政治經濟中心所在的曼哈頓中城，已連任多屆的該區現任國會眾議員納德勒(Jerry Nadler)今年9月宣布不再競選連任。

康威現為商業律師，長期以來一直以保守派共和黨人的形象出現在輿論場中。2016年川普第一次就任總統後，曾考慮任命他擔任司法部要職，但後來未果，而他的前妻凱莉安·康威(Kellyanne Conway)則先後擔任川普的競選經理以及白宮顧問。川普上任後，康威開始激烈抨擊他，並參與創辦了「林肯計畫」(The Lincoln Project)特別行動委員會。「林肯計畫」是一個共和黨內的組織，集合了大量厭惡川普的傳統保守派人士。

據報導，康威與前妻曾相伴22年，育有四個兒女，但最終因兩人對川普的意見分歧公開化而走向陌路。由於康威常在社群平台上直言抨擊川普，身為川普團隊成員的凱莉安·康威則不得不維護她的雇主；而深諳社群平台操作的川普亦介入康威家庭「內戰」，攻擊康威為「冷血敗家子與地獄丈夫」，進一步加劇了其家庭關係的破裂。兩人於2023年宣布離婚。

由於曼哈頓傳統上屬於傾向民主黨的深藍選區，因而康威的主要挑戰將是民主黨內初選。目前已有包括前總統甘迺迪的外孫施洛斯堡(Jack Schlossberg)、反對槍枝暴力運動人士卡斯基(Cameron Kasky)以及多名紐約州級民代登記參加民主黨初選。原本宣布將要參選的現任市議員博徹(Erik Bottcher)則在康威加入選戰的同日宣布放棄競選國會議席、轉而挑戰州參議會席位。

截至發稿時，川普尚未對康威的參選發表評論。