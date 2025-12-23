紐約新法上路 社媒須示警未成年心理健康

我的頻道

記者曹馨元╱紐約報導
紐約州新法要求Instagram、TikTok等社群媒體在未成年用戶登錄時，顯示成癮式設計可能造成心理健康危害的警告。(路透)
紐約州長霍楚(Kathy Hochul)日前簽署新法，要求Instagram、TikTok等社群媒體在未成年用戶登錄時，顯示成癮式設計可能造成心理健康危害的警告；此舉成為州府防止青少年過度使用社群網路的最新一步。

這項法案在今年稍早獲州議會通過，並於日前正式簽署生效；內容規定，各平台必須向18歲以下用戶揭示長時間使用社群媒體可能帶來的心理健康風險。法案引用美國公共衛生署(U.S. Surgeon General)的建議，指出長期使用社群媒體與焦慮、憂鬱、睡眠受干擾等情況存在關聯。

新法特別針對採用自動播放、無限滑動(infinite scroll)、以及演算法生成內容等功能的平台，要求其向18歲以下使用者顯示警示資訊，方式類似於菸酒產品上的警語提示。

依規定，警示資訊必須在未成年用戶登錄時顯示至少10秒；而在平台使用時間累積至三小時後，再次顯示至少30秒，之後每多一小時顯示一次。同時，平台不得將警示內容隱藏在使用條款或不易找到的位置，而違規者將可能面臨每項最高5000元的民事罰款，由紐約州檢察總長辦公室負責執法。

法案主導者、州參議員郭納迪斯(Andrew Gounardes)表示，正如吸菸危害無數美國人的健康、透過當年政府介入切實挽救生命；「現在也該用同樣方式面對科技巨頭，這是為了確保網路成為服務人類的工具，而不是反過來控制我們」。

近年，紐約州、市府對於青少年社媒使用加大批評。紐約市長亞當斯(Eric Adams)在今年稍早時曾提出相似憂慮，並將社群媒體列為紐約市的「公共衛生危害」。而州議員也提出其他相關配套立法方案，包括要求以自拍方式進行年齡驗證等。

