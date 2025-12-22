我的頻道

楊伯文告別SNL 最後短劇演到哭 亞莉安娜、雪兒同台送別

勁球頭獎彩金上看16億 美國樂透史上第5高 22日開獎

6青少年法拉盛連環搶劫 警方通緝

記者鄭怡嫣╱紐約報導
六名青少年近日涉嫌在皇后區法拉盛等地連環搶劫，他們包圍受害者並強行搶走受害者的隨身財物，圖為作案照片。(市警局提供)
六名青少年近日涉嫌在皇后區法拉盛等地連環搶劫，他們包圍受害者並強行搶走受害者的隨身財物，圖為作案照片。(市警局提供)

六名青少年近日涉嫌在皇后區法拉盛等地連環搶劫，他們包圍受害者並強行搶走其隨身財物。此外近日該區還有一起地鐵傷人案，警方發布了該兩起案件的嫌犯作案照片，呼籲知情民眾提供線索。

根據市警局，這六名青少年涉嫌與發生在皇后區第109與第110分局轄區內的一系列搶劫案有關。11月16日凌晨約1時35分，一名17歲少年在羅斯福大道(Roosevelt Ave.)117-02號前，遭這六名青少年接近並包圍。嫌犯推擠受害者，其中一人強行奪走受害人身上的手機與首飾後逃逸。他們徒步沿羅斯福大道向東方向逃離，去向不明。據悉，失竊財物價值約1200元，事件中無人受傷。

同日凌晨約2時15分，一名27歲男性在法拉盛40路與緬街交叉口，遭五名青少年接近並包圍。其中一人強行扯下受害者頸部的項鍊，另一人威脅受害者後逃逸。嫌犯徒步沿緬街向東方向逃離，去向不明。項鍊價值約5000元，事件中亦無人受傷。

此外根據市警局，近日該區還有一起地鐵傷人案，在12月20日凌晨約2時，一名40歲乘客正在搭乘南向行駛的R線列車。乘客與一名嫌犯在車廂內發生爭執，隨後衝突升級為暴力行為。嫌犯突然掏出刀具，朝受害者的軀幹及左腿多次刺傷。身受重傷的受害者設法在史坦威街(Steinway St.)站下車，隨後由轄區警員發現，當時他已渾身是血。嫌犯則留在列車上逃離。

警方指出，第一起團夥搶案中，涉案嫌犯均為男性，年齡約介於14至18歲之間。第二起地鐵刺人案中，嫌犯身穿米色外套、藍色上衣、黑色長褲，腳穿黑色運動鞋。警方呼籲知情民眾提供線索，民眾可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

皇后區近日發生一起地鐵傷人案，圖為嫌犯作案照片。(市警局提供)
皇后區近日發生一起地鐵傷人案，圖為嫌犯作案照片。(市警局提供)
六名青少年近日涉嫌在皇后區法拉盛等地連環搶劫，他們包圍受害者並強行搶走受害者的隨...
六名青少年近日涉嫌在皇后區法拉盛等地連環搶劫，他們包圍受害者並強行搶走受害者的隨身財物，圖為其中一位嫌犯的作案照片。(市警局提供)

