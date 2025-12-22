牛毓琳、阿維萊斯退選國會議員 轉挺蘭德

我的頻道

記者鄭怡嫣╱紐約報導
前州眾議員牛毓琳宣布放棄競選第十選區國會眾議員。圖為紐約市長競選期間，曼達尼(右二)在牛毓琳(右三)的陪同下，前往曼哈頓華埠拜票。(記者范航瑜╱攝影)
前州眾議員牛毓琳宣布放棄競選第十選區國會眾議員。圖為紐約市長競選期間，曼達尼(右二)在牛毓琳(右三)的陪同下，前往曼哈頓華埠拜票。(記者范航瑜╱攝影)

代表華埠及下東城的前州眾議員牛毓琳，在2022年國會第十選區初選中以較小票數差距不敵高德曼(Dan Goldman)，她在本月宣布，為了防止2022年進步派鷸蚌相爭的局面再演，她放棄參選該席位。在市主計長蘭德(Brad Lander)宣布參選該席位之際，她也於近日現身力挺蘭德。同樣曾有意挑戰該席位、民主社會黨籍的布碌崙市議員阿維萊斯(Alexa Aviles)也宣布放棄參選，支持蘭德。

2022年高德曼在該區以微弱優勢勝出，被認為是由於身處相同陣營的牛毓琳和利華娜(Carlina Rivera)都參選、導 致進步派票源被分票所致。當年，高德曼、牛毓琳和利華娜三人的初選票數分別為1萬8505票、1萬6826票、以及1萬1810票。面對她將在明年國會競選中捲土重來的猜測，牛毓琳在本月宣布放棄參選。

她表示，當時進步派以微弱差距與勝利失之交臂，卻建立了強大的基層力量。正如今年市長選舉的結果所揭示，當年的失利並非因為理念錯誤或不夠有力，而是因為進步派參選人分散了選票。她認為自己雖然此次在與現任一對一的競爭中有很大勝算，但若左派出現多名參選人，只會再次幫助反對變革的一方，因此她做出放棄競選的艱難決定。

與此同時，曾被報導有意挑戰該席位的另一位進步派市議員阿維萊斯也做出了相似決定，並與牛毓琳共同現身蘭德的造勢活動現場為他助陣。

她表示，自己在過去幾周收到社區成員大量的支持，鼓勵她參選國會。然而在與家人和夥伴深入討論後，她認為目前在布碌崙和市政廳還有太多事需要完成，因此決定她最應該投入精力的地方，並非參選第十選區國會議員。若讓進步派陣營分裂，將有極高風險讓高德曼再度獲得「一個破壞性的任期」。

