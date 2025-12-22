流感高峰期提前報到市府示警 確診病例單周激增80%

超級流感來襲，有的學校暫時關閉或要求戴上口罩因應。圖為佛州藥局外提醒民眾注射疫苗的告示。(路透)

隨著市民在假期往返市內外、探親訪友，流感病毒也迅速擴散。數據顯示，今年紐約州州內流感病例的高峰期較往年提早，不少學校甚至成為疫情前線，被迫暫時關閉。紐約市 衛生局呼籲民眾提高警覺，並接種疫苗以保護自己與身邊的人。

州衛生廳數據顯示，11月最後一周全州確診超過1萬4500例流感病例，較前一周激增80%。11月最後一周因流感住院的人數達到近800人，周增幅高達93%。截至11月中旬，州內已有約340萬人接種流感疫苗 ，較去年同期減少約5%。市衛生局指出，本季至今市內約50萬名兒童已接種流感疫苗，較去年同期下降6.5%。翠貝卡兒科(Tribeca Pediatrics)執行主任潘尼派克(Leslie Pennypacker)表示，過去兩周，其團隊在市都會區50間診所中，已通報超過2000例兒童流感陽性病例，病例數明顯增加。

多名家長向媒體Gothamist表示，近期班級出勤率明顯下滑。不過，市教育局尚未確認是否出現全市性的缺勤潮。18日，市公立學校整體出勤率為85%。位於布碌崙 (布魯克林)的波利預備中學(Poly Prep Country Day School)指出，由於約三分之一學生缺課或因出現類流感症狀，校方10日至11日暫時關閉了戴克高地(Dyker Heights)校區，並作了消毒。

目前全國流行的主要流感病毒，屬於常見H3N2株的近親變異，稱為K亞分支。專家指出，該變異株帶有多項突變，對疫苗的反應相對較弱。約翰霍普金斯大學病毒學家授佩科斯(Andy Pekosz)表示，就症狀而言，並未觀察到與其他流感病毒有明顯不同，主要差別在於其傳播力更強，因而導致病例數上升。

市衛生局(NYC Health Department)已啟動宣傳活動，鼓勵市民在呼吸道病毒高發季節保持健康與安全。據市衛生局數據，本市流感相關急診就診在截至6日當周較前一周增加了22%。宣傳活動將透過數位媒體、廣播及戶外媒體進行約四周，廣告內容包括鼓勵紐約市民接種疫苗、生病時留在家中、咳嗽或打噴嚏時掩口、戴口罩、勤洗手等。

肺胸腔科醫生陳建閃指出，今年流感病例出現「提早且明顯增加」的趨勢。由於仍在12月初期，尚不足以判斷是否會導致更多住院或死亡病例，但可以確定的是，今年流感來得更早、感染人數明顯增加。

至於流感季提早的原因，陳建閃表示尚無明確答案，可能與天氣轉冷、群體活動增加等因素有關，但不認為與疫苗失效有直接關係。今年流行的仍為流感甲型H3N2，但出現所謂「抗原漂移」，與疫苗株略有差異，導致保護力稍弱，但疫苗仍能有效降低重症風險。

陳建閃強調，預防流感最有效的方法仍是接種疫苗，並呼籲民眾不要將流感與普通感冒混淆。「普通感冒沒有疫苗，也通常不致命，真正可能引發嚴重併發發症甚至死亡的是流感。」同時，他也鼓勵民眾勤洗手、避免接觸病患、必要時佩戴口罩、生病時留在家中，仍是降低傳播風險的重要措施。