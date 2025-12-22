男子加密幣詐欺千萬 面臨31項指控

我的頻道

記者馬璿╱紐約報導
23歲的布碌崙男子史派克(Ronald Spektor)涉嫌假冒加密貨幣平台工作人員，詐騙全美用戶超過千萬元。(取自地檢辦公室)
布碌崙(布魯克林)檢方虛擬貨幣小組日前起訴一名23歲男子，指控其涉及金額達千萬元的釣魚詐騙。檢方指出，嫌犯在社交平台上謊稱受害者虛擬貨幣錢包遭駭客入侵，進而從約100名加密貨幣交易平台Coinbase用戶手中盜取近1600萬元的資產。該名嫌犯面臨一級重大竊盜、一級洗錢、詐騙計畫等31項指控，已被裁定保釋羈押。

檢方指出，嫌犯史派克(Ronald Spektor)現居布碌崙羊頭灣，他曾在網路上以帳號「@lolimfeelingevil」炫耀犯行，並涉假冒Coinbase客服人員聯繫橫跨全美的用戶，謊稱其加密資產正遭駭客威脅，誘騙受害者將資金轉入新的加密錢包。而犯控制的錢包，隨後他便清空帳戶，並將資產透過線上兌換與混幣服務(swapping and mixing services)及加密貨幣博弈平台洗錢。

調查期間，檢方查扣約10萬5000元現金以及約40萬元的加密貨幣，並正持續設法存取更多疑似遭竊的加密資產。

檢方指出，被告與父親同住布碌崙，已查獲其交易紀錄、區塊鏈分析、數位鑑識結果，以及多項搜索令等證據。被告住家IP位址被追蹤至多個遭盜錢包。此外，他還涉嫌在網路論壇招募他人擔任社交工程人員，並公開炫耀其犯罪行徑。

進一步調查後發現，史派克在加密通訊軟體 Telegram 上使用帳號「@lolimfeelingevil」，並經營名為「Blockchain enemies」的頻道，公然吹噓其詐騙行動。他也使用Discord等加密通訊平台。檢方稱，復原的訊息顯示，他以俚語自述曾因賭博輸掉600萬元加密貨幣，並暗示自己透過詐騙獲利數百萬元。另有手機簡訊顯示，在成為網路詐騙指控對象後，他刻意丟棄一個硬體錢包，並另行購買新的設備。

此案受害者遍布全美各地。一名加州居民損失逾100萬元，另一名維吉尼亞州居民損失逾90萬元。賓州一名男子回憶，2024年9月接獲自稱Coinbase安全部門「Fred Wilson」的來電，稱其帳戶有可疑轉帳行為；在通話前，他已收到多則偽造的Coinbase與Google雙重驗證簡訊，誤以為帳密遭入侵，最終損失約5萬3150元。另有一名馬里蘭州女子接獲電話與電子郵件警告其錢包遭入侵，發現約3萬8750元加密貨幣遭轉走，並曾收到自稱Coinbase員工「James Wilson」的來信。

調查也發現，遭竊資產隨後被多次轉換、分散至不同加密交易平台進行洗錢，最終集中至出金點，用以轉換為其他加密貨幣、下注賭博、兌現，或購買禮品卡與數位資產。本案中，大量資產被轉入博弈服務與各類線上商店。

