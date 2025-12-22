聖誕假期天氣多變 平安夜適合出行

在聖誕節當周，紐約市天氣起伏不小，無論趁假日拜訪紐約的遊客或準備出行的市民都須多加留意。(記者曹馨元╱攝影)

象徵團聚與歡樂的聖誕節 進入倒計時，本周紐約節慶氣氛漸濃，從商圈、觀光 景點到各式假日市集人潮湧動，街頭燈飾與音樂更添節日氛圍。不過，在聖誕節當周，紐約市 天氣起伏不小，無論趁假日拜訪紐約的遊客或準備出行的市民都須多加留意。

根據AccuWeather預測，聖誕周的周一(22日)早間風勢明顯，其餘時間將由晴轉多雲，最高氣溫40度，但在風寒效應下體感僅約36度。氣象專家提醒，雖無降雨預報，但風勢帶來的寒意仍不可輕忽，尤其清晨及傍晚出行民眾，宜注意保暖。

而周二(23日)恐成全周最具挑戰的出行日。預測顯示，當天早高峰時段紐約市部分道路恐因雨雪交雜變得濕滑，再加上強勁陣風影響，通勤及駕駛條件較差，氣象機構建議民眾預留交通時間、避免臨時更動行程，以免延誤。當日氣溫雖與周一相近，但體感僅約33度，建議外出民眾注意保暖並穿著防滑鞋履。

相較之下，平安夜(24日)天氣有望明顯轉好。預測指出，當日主要為晴朗天氣，氣溫回升至44度，能見度佳且無降雨訊號，交通條件理想。對許多計畫前往市中心觀賞聖誕樹或參與家庭聚會的民眾而言，是極為合適的外出時段。

不過，若期盼在聖誕節迎來浪漫降雪，今年恐怕無緣「白色聖誕」。氣象紀錄顯示，本周降雪量不足以在聖誕節前後積累成白雪景觀。而聖誕節當天(25日)預計多雲，氣溫42度左右，風勢趨緩。

而聖誕後一日(26日)天氣再度由陰轉雨，早晨可能飄下小雨，午後風勢增強，最高氣溫48度。節後周末天氣也陰晴不定，周六(27日)氣溫偏低但天氣晴朗，最高38度，體感約33度；周日(28日)則轉為潮濕多雲並稍微回暖，最高41度。