紐約生存手冊╱亂丟聖誕節慶垃圾 小心吃罰單

節慶期間因垃圾量暴增，違規棄置的情況也特別容易被檢舉，建議民眾搞清楚垃圾處置規則再進行處理，免得吃上罰單。（記者戴慈慧╱攝影）

每逢聖誕與新年，紐約街頭的垃圾量都會明顯增加。節慶期間因垃圾量暴增，違規棄置的情況也特別容易被檢舉，不少民眾因此在不知情的情況下吃了罰單 。

聖誕樹不能當一般垃圾

不少家庭在節慶結束後，第一個面臨的問題就是聖誕樹該如何處理。依照紐約市 一貫做法，天然聖誕樹需依規定回收，且不得混入一般垃圾。回收前必須完全移除樹上的燈飾、裝飾物與任何塑膠包覆，否則可能被視為不符合回收規範。每年都有人因為將聖誕樹裝入塑膠袋後直接棄置，而被認定為違規。

聖誕裝飾多數不可回收

聖誕燈串因含電線與金屬零件，無法進入一般回收系統，應作為一般垃圾處理，或送往電子廢棄物回收點。塑膠或玻璃製的聖誕球、彩帶與亮片裝飾，也多為混合材質，並非回收系統接受的瓶罐玻璃，同樣應丟入一般垃圾。樹架部分，塑膠樹架可作一般垃圾處理，金屬樹架則須依金屬廢棄物或大型垃圾規定處理，且不可留在樹上。

包裝紙、紙箱混丟會受罰

年末收禮後留下的大量包裝材料，也是常見的誤區之一。雖然紙箱多半屬於可回收物，但帶有亮面、塗蠟或金屬成分的包裝紙，並不一定能回收。若將不符規定的包裝紙與紙類混丟，可能導致整袋回收物被退回，甚至被開罰，住戶在分類時需特別留意材質。

家具放路邊就可能違規

不少人趁年底折扣汰換家具，但大型物品如床墊、沙發、櫃子，並不能隨意放在路邊。依照市府規定，這類大型垃圾通常需要依程序清運，部分物品也可能需額外標示或事先安排。若直接棄置在路邊，不僅影響行人通行，也容易成為清潔人員或鄰居檢舉的對象。

市府指出，年底垃圾違規案件增加，並不完全因為規定變嚴，而是因為垃圾量暴增、空間有限、鄰里投訴變多。當街道上同時出現大量垃圾袋、紙箱與大型棄置物時，原本容易被忽略的小問題，也更容易被放大檢視。

對許多人而言，年末大掃除本是迎接新年的儀式感，但在動手前，稍微確認清潔規定，往往比事後補救來得省事，也省錢。