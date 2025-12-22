我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台裔創業家Edwin Chen白手起家 成AI百大影響力人物 身價180億元

金正恩視察 七旬高官們連站9小時聽訓、承受被肅清恐懼

紐約生存手冊╱亂丟聖誕節慶垃圾 小心吃罰單

記者戴慈慧╱紐約報導
節慶期間因垃圾量暴增，違規棄置的情況也特別容易被檢舉，建議民眾搞清楚垃圾處置規則再進行處理，免得吃上罰單。（記者戴慈慧╱攝影）
節慶期間因垃圾量暴增，違規棄置的情況也特別容易被檢舉，建議民眾搞清楚垃圾處置規則再進行處理，免得吃上罰單。（記者戴慈慧╱攝影）

每逢聖誕與新年，紐約街頭的垃圾量都會明顯增加。節慶期間因垃圾量暴增，違規棄置的情況也特別容易被檢舉，不少民眾因此在不知情的情況下吃了罰單

聖誕樹不能當一般垃圾

不少家庭在節慶結束後，第一個面臨的問題就是聖誕樹該如何處理。依照紐約市一貫做法，天然聖誕樹需依規定回收，且不得混入一般垃圾。回收前必須完全移除樹上的燈飾、裝飾物與任何塑膠包覆，否則可能被視為不符合回收規範。每年都有人因為將聖誕樹裝入塑膠袋後直接棄置，而被認定為違規。

聖誕裝飾多數不可回收

聖誕燈串因含電線與金屬零件，無法進入一般回收系統，應作為一般垃圾處理，或送往電子廢棄物回收點。塑膠或玻璃製的聖誕球、彩帶與亮片裝飾，也多為混合材質，並非回收系統接受的瓶罐玻璃，同樣應丟入一般垃圾。樹架部分，塑膠樹架可作一般垃圾處理，金屬樹架則須依金屬廢棄物或大型垃圾規定處理，且不可留在樹上。

包裝紙、紙箱混丟會受罰

年末收禮後留下的大量包裝材料，也是常見的誤區之一。雖然紙箱多半屬於可回收物，但帶有亮面、塗蠟或金屬成分的包裝紙，並不一定能回收。若將不符規定的包裝紙與紙類混丟，可能導致整袋回收物被退回，甚至被開罰，住戶在分類時需特別留意材質。

家具放路邊就可能違規

不少人趁年底折扣汰換家具，但大型物品如床墊、沙發、櫃子，並不能隨意放在路邊。依照市府規定，這類大型垃圾通常需要依程序清運，部分物品也可能需額外標示或事先安排。若直接棄置在路邊，不僅影響行人通行，也容易成為清潔人員或鄰居檢舉的對象。

市府指出，年底垃圾違規案件增加，並不完全因為規定變嚴，而是因為垃圾量暴增、空間有限、鄰里投訴變多。當街道上同時出現大量垃圾袋、紙箱與大型棄置物時，原本容易被忽略的小問題，也更容易被放大檢視。

對許多人而言，年末大掃除本是迎接新年的儀式感，但在動手前，稍微確認清潔規定，往往比事後補救來得省事，也省錢。

紐約市 罰單

上一則

紐約州針灸治療進醫保 獲可喜進展

下一則

聖誕假期天氣多變 平安夜適合出行
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

南加聖誕周風雨來襲 氣象局發布洪水警戒

南加聖誕周風雨來襲 氣象局發布洪水警戒
封面故事／家中3地點 不適合放置新鮮聖誕樹

封面故事／家中3地點 不適合放置新鮮聖誕樹
封面故事／好萊塢遊行 拉開聖誕序幕

封面故事／好萊塢遊行 拉開聖誕序幕
22部在此取景拍攝 康州大推「聖誕電影之旅」

22部在此取景拍攝 康州大推「聖誕電影之旅」

熱門新聞

位於皇后區法拉盛、緊鄰花旗球場(Citi Field)的可負擔住房項目Willets Point Commons一期住房抽籤即日起開放申請。(取自負責開發該項目的Related Companies)

紐約法拉盛威利點平價房開始抽籤 年滿18歲可申請

2025-12-15 12:30
居住在布碌崙的34歲台灣網紅鍾佩雲，自10月22日起在紐約市高檔餐廳多次吃「霸王餐」。(取自Instagram)

「吃霸王餐」台灣網紅出庭 多次打斷法官發言被訓斥

2025-12-18 10:39
華航16日宣布，自2026年8月5日起，將於紐約(JFK)—台北(TPE)航線新增每周四的航班。(本報檔案照)

華航宣布增班「紐約-台北航線」力拚2026年底前天天直飛

2025-12-16 19:45
紐約州博彩委員會15日投票決定為三個正在申請賭場牌照的項目全部核發牌照，圖為其中的皇后區大都會公園所提賭場案效果圖。(取自大都會公園官網)

紐約3賭場定了…皇后區、布朗士均獲牌照 包括法拉盛

2025-12-15 14:18
要求報稅時將小狗比照人類的兒女列為被撫養人。示意圖（路透）

報稅時要將小狗比照兒女列為被撫養人 律師將IRS告上法院

2025-12-15 09:59
紐約市降數吋大雪，路面交通艱難。(記者胡聲橋/攝影)

紐約今冬首場降雪積數吋 下午4時啟動「藍色警報」

2025-12-14 13:34

超人氣

更多 >
國務卿魯比歐記者會風評佳 記者喊膀胱快撐不住

國務卿魯比歐記者會風評佳 記者喊膀胱快撐不住
紐時：川普將帝王總統制帶到新層次 美最接近君主集權時

紐時：川普將帝王總統制帶到新層次 美最接近君主集權時
福原愛宣布再婚 斷開江宏傑4年 挺超巨3胎孕肚現身

福原愛宣布再婚 斷開江宏傑4年 挺超巨3胎孕肚現身
舊金山周末大停電 Waymo無人駕駛車被困在十字路口　

舊金山周末大停電 Waymo無人駕駛車被困在十字路口　
川普擬施壓保險業 砍健保保費

川普擬施壓保險業 砍健保保費