允許CCRB直接調閱市警隨身影像 警察工會反彈

市議會通過提案賦權CCRB直接調閱市警隨身影像，引發警察工會的強烈反對。(記者劉梓祁╱攝影)

紐約市 議會本周以34票贊成、九票反對、五票棄權，通過一項具有爭議的提案，授權市民投訴審查委員會(CCRB)可直接調閱市警(NYPD)成員的隨身攝影機畫面；該議案遭到警察工會的強烈反對，但表決結果亦未達可推翻市長否決的門檻。

市府發言人表示，市長亞當斯 (Eric Adams)目前仍在審閱議案細節，尚未決定是否簽署。根據程序，市長須在12月31日前決定是否行使否決權，若否決，恐引發與下屆市議會之間的覆議。

即將卸任的市議會歐德思(Adrienne Adams)在投票 前表示，該議案旨在終結CCRB長期依賴警局提供影像資料、導致調查延宕的情況。她指出，過去在警員不當行為調查中，相關影像往往「非常緩慢甚至無法取得」，影響證據完整性。

該案由歐德思提出，她強調賦予CCRB直接調閱隨身攝影機畫面的權限，將有助於其更有效判斷投訴是否成立。然而，市警察工會(PBA)批評議案可能抵觸州法中有關密封逮捕及起訴資料的保護規定，並指出市警已將提供隨身攝影機影像的平均時間，從2019年的36天縮短至目前的八天。

工會更直指，該議案將加劇對基層警員的不公平對待。工會主席亨德利(Patrick Hendry)在社交平台發文抨擊，稱「誰願意在一個不理解、不尊重警務工作的體制下，讓外部人員即時檢視並質疑每一個執法決定？」，工會亦發布廣告指責，現行制度已促使不少資深警員離開警隊。

市議會方面則回應，該案已納入過渡條款，給予市警兩年時間，建立可區分已被司法密封之隨身攝影機影像的技術系統，以符合法律要求。