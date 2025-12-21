華埠「假日尋寶」落幕 參與者歡喜拿好禮

「華埠專列」假日尋寶活動20日落幕，當日送出約300份禮品營造節日氣氛。(華埠商改區提供)

為期六天的「華埠 專列」假日尋寶活動(Chinatown Express Holiday Treasure Hunt)於20日下午落幕，該活動由華埠商業改進區(Chinatown BID)主辦，旨在吸引居民與遊客走訪和支持本地商戶，並於當日的禮品兌換活動中，共送出約300份節日禮品。

禮品兌換活動於當日在披露街(Pell St.)進行，成功集齊四枚商戶印章的參與者得以領取禮品。據介紹，活動設計以社區探索為主軸，參與者需於六家合作商戶中任選四家集章，即可兌換節慶禮物。

華埠商改區 表示，活動旨在鼓勵居民與遊客深入社區，支持本地小商業，同時營造節日氣氛。活動現場負責人Britney Chen也說，活動期間可觀察到不少參與者首次走進部分社區商戶，與店家互動頻繁。

參與本次活動的商戶為Daniel Corpuz Chocolatier、Anime Claw、CUCI除夕中國漢堡、愛便利(Ai Mart)、Paper Sons Cafe和Akiba House。