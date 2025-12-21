紐約州接天然氣「100呎規定」 廢除

我的頻道

記者范航瑜╱紐約報導
州長霍楚19日簽署提案廢除「100呎規定」，指出開發商今後必須自行承擔天然氣安裝的相關費用，有望抑制全州新增天然氣接管的擴張。(取自州長辦公室)
州長霍楚(Kathy Hochul)19日簽署提案廢除「100呎規定」，指出開發商今後必須自行承擔天然氣安裝的相關費用，有望抑制全州新增天然氣接管的擴張，這也正是立法者與潔淨能源倡議者希望逐步淘汰化石燃料的核心目標之一。盡管如此，霍楚此舉仍遭到保守派強烈抨擊。

據原本規定，如果一棟新建住宅或建築物距離現有的天然氣主幹管線在100呎以內，那麼公用事業公司必須負擔把天然氣接到該建築物的費用，而不是由建築商或業主自己付錢。這些費用最終會分攤到所有天然氣用戶的每月帳單裡。

公共事業法律計畫指出，「100呎規定」每年為全州屋主與租戶增加約6億元的公用事業成本。環保與法律非營利組織「地球正義」州政策倡議者莫蘭(Liz Moran)表示，取消該規定意味著州民能源帳單可望下降，「這項補貼每年從用戶身上收取6億元，最終只讓公用事業公司與天然氣產業受益」。莫蘭指出，許多民眾根本不知道自己正為這項費用買單。

在氣候倡議人士看來，「100呎規定」使得所有用戶被迫補貼天然氣基礎設備，增加整體能源費用數億元，並誘使更多開發商選擇天然氣而不是更乾淨的替代能源。取消後，如果要接天然氣，新屋主或開發商得自己付接管費用，而不是讓其他人分擔。 ￼

盡管如此，霍楚此舉仍遭到保守派強烈抨擊，來自州西部的共和黨州參議員博雷洛(George Borrello)指出，州長此舉是為討好極左派的政治操作，無視相關政策對州經濟、住房成本與能源可靠性帶來的嚴重風險。他並稱，廢除規定恐使購屋者平均增加1萬4000元的負擔。

州參議院過去曾兩度通過類似法案，但直到今年才在眾議會獲得表決。先前版本的法案曾要求，即便建築物已改用其他能源，只要用戶提出需求，公用事業公司仍須提供天然氣服務。倡議人士認為，此舉將對潔淨與替代能源選項產生寒蟬效應，相關條款因此遭到刪除。根據市長辦公室永續發展部門於2019年發布的報告，近50萬名市低收入居民的能源支出超過其稅前家庭收入的6%。

允許CCRB直接調閱市警隨身影像 警察工會反彈

森林小丘竊案連發 Honda車款成小偷熱門目標
