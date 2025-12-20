「重思食物」「華埠強大」華埠社區楷模 中華公所獲表彰

社區非營利組織「重思食物」(Rethink Food)18日晚舉辦「社區楷模獎」晚宴，表揚疫情及之後為社區奉獻的社區領袖、餐廳與志工。 國會眾議員高德曼(Dan Goldman)出席致詞。(記者范航瑜／攝影)

社區非營利組織「重思食物」(Rethink Food)，18日晚在曼哈頓華埠 麒麟金閣舉辦「社區楷模獎」晚宴，回顧自疫情 以來在華埠、兩橋社區(Two Bridges)及下東城推動社區餐食與互助網路的成果，並表揚疫情及之後為社區奉獻的社區領袖、餐廳與志工，國會眾議員高德曼(Dan Goldman)也出席致詞。

晚宴由社區領袖司徒仲菁(Chung Seto)主持頒獎儀式。司徒仲菁在疫情之初創立了「華埠強大」(Chinatown Strong)，並與「重思食物」建立合作夥伴關係，確保長者在封城 期間不挨餓。

「重思食物」創辦人暨執行長Matt Jozwiak獲頒「社區楷模獎」，他以創新的理念，在疫情期間將餐飲業剩餘食物轉化為免費餐食，同時扶持本地小型餐館，使數千名長者與家庭得到營養支援，小餐館得以維持營運，成為華埠社區的重要支柱。

紐約中華公所也是本次獲獎單位之一，由中華公所顧問于金山代表接受頒獎。于金山回憶，疫情初期紐約封城，華埠餐廳、雜貨和超市紛紛停業，許多老人面臨飢餓，「重思食物」迅速行動，與志工在華埠及下東城設置派餐點，每天中華公所前長隊不斷。

除了派發餐食，志工還協助分發防疫衛生用品，並邀請無法營業的華埠餐館代為製作餐食，維持餐館生計，為疫後社區復甦奠下基礎。于金山表示，「重思食物的同仁和志工是名副其實的抗疫英雄」。