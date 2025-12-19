紐約教區總主教 58歲希克斯獲任

希克斯(Ronald Hicks)現年58歲，將接替自2009年起領導紐約總教區的杜蘭樞機(Timothy Dolan)。(美聯社)

教宗良十四世 (Pope Leo XIV)18日宣布，任命伊利諾州喬利埃特(Joliet)教區主教希克斯 (Ronald Hicks)出任新任紐約總主教，領導全國規模最大、影響力最深遠的天主教教區之一，包括曼哈頓、布朗士、史泰登島及市以北七個郡，服務約250萬名天主教徒，在政治與文化層面皆具高能見度。

希克斯現年58歲，將接替自2009年起領導紐約總教區的杜蘭樞機(Timothy Dolan)。杜蘭今年75歲，依教會法規定已提出辭呈。在任命公布後不久，希克斯於聖派翠克大教堂發表談話。他說自己曾約十次造訪紐約，每次都深深喜愛這座城市的文化、美食、活力、劇場與社區，尤其是這里的人。「這一次，我不是再以訪客身分回來，而是要留下來。」

希克斯成長於伊利諾州南荷蘭市，距離教宗良十四世成長的城鎮僅14個街區。希克斯31年前晉鐸，曾在芝加哥擔任堂區神父與蒙德萊恩神學院(Mundelein Seminary)培訓院長，2015年獲芝加哥樞機主教庫皮奇(Blase Cupich)任命為總教區總代理主教，2018年成為輔理主教，2020年由教宗方濟各任命為喬利埃特教區主教。

此次人事任命正值紐約教區面臨移民政策緊張、性侵受害者和解賠償，以及教會在公共生活中角色定位等多重挑戰之際。在移民議題上，希克斯與良十四世立場一致，去年11月曾支持美國主教團發表聲明。18日記者會上，他重申將與不同信仰與公民領袖合作，維護人性尊嚴。上任後，希克斯的另一項重要任務是監督性侵受害者和解基金的執行。該基金將透過縮減教區預算與出售資產，以解決約1300起索賠。

杜蘭作為全國最具知名度的天主教領袖之一，長期被視為保守派代表。他曾於2018年在「華爾街日報」撰文批評民主黨疏離天主教徒；但近年也對LGBTQ+信徒展現包容姿態，歡迎其參與聖派翠克節遊行。杜蘭與共和黨關係密切，主持年度史密斯慈善晚會(Al Smith Dinner)，在川普的就職典禮上祈禱。杜蘭一度被視為川普屬意接任教宗方濟各的人選之一。