紐約采風╱布萊恩公園市集迎客 冰上碰碰車添趣

布萊恩公園(Bryant Park)冬日市集回歸，其中最受家庭歡迎的「冰上碰碰車」也開放預約。(圖片取自布萊恩公園市集官方網站，由Ryan Muir拍攝)

隨著曼哈頓 布萊恩公園(Bryant Park)冬日市集回歸，其中最受家庭歡迎的「冰上碰碰車」也開放預約，為紐約中城增添新亮點。官方公告，冰上碰碰車活動將於一月開放，門票已在官網開始販售，讓大人和小孩都能在冰面上重溫碰碰車的樂趣，創造新的寒冬回憶。

根據官網資料，「冰上碰碰車」活動將自1月9日持續至2月28日，開放給年滿七歲且身高至少42寸、106公分以上兒童以及體重不超過300磅、136公斤的成年人參加。與夏季的碰碰車相同，遊客可以在冰面上追逐、互相撞擊，享受互動競賽的樂趣。對於較小的兒童，建議家長在附近駕駛自己的碰碰車陪伴，以確保安全。每輛車限乘一人，孩童不得坐在膝上，手機與相機需收好。不過此項活動因考量安全因素，並未開放孕婦參加。

此外，碰碰車每次乘坐時間為10分鐘，民眾須於預約的45分鐘時段內抵達現場，並將採先到先得的方式進行。官方舉例，若民眾預約下午4時開始的時段，務必於下午4時45分前抵達公園，以確保能準時乘坐碰碰車。

此項活動採預約購票制，票價標準為每人26元加稅，部分非尖峰時段與日子則有22元的優惠票。參與者必須準時抵達預定時段以確保座位，並穿著平底封閉鞋以維護安全。年幼孩童則建議由父親或年長兄姊協助陪同。

除了冰上碰碰車，布萊恩公園冬季市集還提供需線上預約的免費溜冰活動、溜冰鞋租借，以及漫步市集或在冰屋內取暖的機會。市集每日從上午8時至晚間10時開放，部分周末與節假日延長至午夜，遊客可安排完整的冬季戶外活動。欲了解活動詳情與購票可至官方網站tinyurl.com/4ynmu3xk查詢。