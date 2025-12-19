我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA／遭太陽古德溫抓關鍵進攻籃板加罰球絕殺 勇士近13戰9敗

中國2025年度字詞揭曉：「韌」與「稅」獲選國內、國外字

紐約采風╱布萊恩公園市集迎客 冰上碰碰車添趣

記者馬璿╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
布萊恩公園(Bryant Park)冬日市集回歸，其中最受家庭歡迎的「冰上碰碰車」也開放預約。(圖片取自布萊恩公園市集官方網站，由Ryan Muir拍攝)
布萊恩公園(Bryant Park)冬日市集回歸，其中最受家庭歡迎的「冰上碰碰車」也開放預約。(圖片取自布萊恩公園市集官方網站，由Ryan Muir拍攝)

隨著曼哈頓布萊恩公園(Bryant Park)冬日市集回歸，其中最受家庭歡迎的「冰上碰碰車」也開放預約，為紐約中城增添新亮點。官方公告，冰上碰碰車活動將於一月開放，門票已在官網開始販售，讓大人和小孩都能在冰面上重溫碰碰車的樂趣，創造新的寒冬回憶。

根據官網資料，「冰上碰碰車」活動將自1月9日持續至2月28日，開放給年滿七歲且身高至少42寸、106公分以上兒童以及體重不超過300磅、136公斤的成年人參加。與夏季的碰碰車相同，遊客可以在冰面上追逐、互相撞擊，享受互動競賽的樂趣。對於較小的兒童，建議家長在附近駕駛自己的碰碰車陪伴，以確保安全。每輛車限乘一人，孩童不得坐在膝上，手機與相機需收好。不過此項活動因考量安全因素，並未開放孕婦參加。

此外，碰碰車每次乘坐時間為10分鐘，民眾須於預約的45分鐘時段內抵達現場，並將採先到先得的方式進行。官方舉例，若民眾預約下午4時開始的時段，務必於下午4時45分前抵達公園，以確保能準時乘坐碰碰車。

此項活動採預約購票制，票價標準為每人26元加稅，部分非尖峰時段與日子則有22元的優惠票。參與者必須準時抵達預定時段以確保座位，並穿著平底封閉鞋以維護安全。年幼孩童則建議由父親或年長兄姊協助陪同。

除了冰上碰碰車，布萊恩公園冬季市集還提供需線上預約的免費溜冰活動、溜冰鞋租借，以及漫步市集或在冰屋內取暖的機會。市集每日從上午8時至晚間10時開放，部分周末與節假日延長至午夜，遊客可安排完整的冬季戶外活動。欲了解活動詳情與購票可至官方網站tinyurl.com/4ynmu3xk查詢。

曼哈頓

上一則

貝瑞吉Century 21 將改建「世紀市場」

下一則

曼達尼勝選 史島悄悄再掀「獨立風」
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

紐約大頸79歲華婦失蹤 警方發警報協尋

紐約大頸79歲華婦失蹤 警方發警報協尋
紐約布碌崙派對槍案 警方通緝2嫌疑人

紐約布碌崙派對槍案 警方通緝2嫌疑人
2025全球城市實力 倫敦連霸14年 東京這些優勢超車紐約居次

2025全球城市實力 倫敦連霸14年 東京這些優勢超車紐約居次
加徵富人稅實現免費全民托育 紐約6成選民力挺

加徵富人稅實現免費全民托育 紐約6成選民力挺

熱門新聞

位於皇后區法拉盛、緊鄰花旗球場(Citi Field)的可負擔住房項目Willets Point Commons一期住房抽籤即日起開放申請。(取自負責開發該項目的Related Companies)

紐約法拉盛威利點平價房開始抽籤 年滿18歲可申請

2025-12-15 12:30
王志說，自2023年11月購入皇后區法拉盛一棟老屋以來，原本只希望翻修自住，沒想到卻陷入了與地下室房客張麗(化名)的持久拉鋸戰。圖為王志的房屋。(記者高雲兒／攝影)

紐約法拉盛華裔老租客賴租一年 被法警強制搬出

2025-12-11 14:53
居住在布碌崙的34歲台灣網紅鍾佩雲，自10月22日起在紐約市高檔餐廳多次吃「霸王餐」。(取自Instagram)

「吃霸王餐」台灣網紅出庭 多次打斷法官發言被訓斥

2025-12-18 10:39
華航16日宣布，自2026年8月5日起，將於紐約(JFK)—台北(TPE)航線新增每周四的航班。(本報檔案照)

華航宣布增班「紐約-台北航線」力拚2026年底前天天直飛

2025-12-16 19:45
紐約州博彩委員會15日投票決定為三個正在申請賭場牌照的項目全部核發牌照，圖為其中的皇后區大都會公園所提賭場案效果圖。(取自大都會公園官網)

紐約3賭場定了…皇后區、布朗士均獲牌照 包括法拉盛

2025-12-15 14:18
根據國家氣象服務局預報，本周日(12月14日)下午至晚間，紐約市絕大部分區域降雪量達到1吋的概率超過70%。(NWS提供)

北極氣旋來襲 紐約周末今冬首場明顯降雪

2025-12-12 07:08

超人氣

更多 >
川普政府手段升級「歸化公民國籍」恐加速被撤銷

川普政府手段升級「歸化公民國籍」恐加速被撤銷
電視演說提經濟成就 川普：「戰士紅利」1776元支票在路上

電視演說提經濟成就 川普：「戰士紅利」1776元支票在路上
台灣爆火奶茶店 美國店開業三天就被迫關門 原因？

台灣爆火奶茶店 美國店開業三天就被迫關門 原因？
槍擊案發生後 布朗大學校長記者會發言 網路罵翻

槍擊案發生後 布朗大學校長記者會發言 網路罵翻
「吃霸王餐」台灣網紅出庭 多次打斷法官發言被訓斥

「吃霸王餐」台灣網紅出庭 多次打斷法官發言被訓斥