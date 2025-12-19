貝瑞吉Century 21 將改建「世紀市場」

我的頻道

記者顏潔恩╱紐約報導
21世紀百貨貝瑞吉門店將改建為「世紀市場」。(MCB Real Estate網站)
著名百貨商店21世紀(Century 21)位於布碌崙(布魯克林)貝瑞吉的門店，自新冠疫情以來已關閉多年，其店址的動向一直不確定；最新消息指出，該門店的部分地塊已售出給房地產公司MCB Real Estate和Osrisis Ventures，預計開發為大型零售綜合體「世紀市場」(Century Marketplace)，另一部分地塊則被另個商業集團購入，隨著拆除工程著手進行，這兩個建案將會同步推進。

21世紀門店日前以4750萬元的價格售出，在拆除許可文件中提交的信息確認，開發團隊計畫引入多家小型商店，並可能設置一家全國性連鎖超市作為主力店；其中位於布碌崙86街、四大道與五大道之間的地塊，已出售給MCB Real Estate和Osrisis Ventures，鄰近的87街、包含停車場的空間則以2800萬元被阿貝德(Abed)家族收購，預計改建為一家SuperFresh超市。

代表貝瑞吉的市議員紀思庭(Justin Brannan)上周回應社區查詢時，對於同一社區再增超市表達憂慮，指出該超市可能與86街原計畫引進的全國性連鎖超市形成競爭；他也坦言，自世紀21門店關閉以來，拖延的時間太久，令人沮喪。

他說，這兩個開發案不應被混為一談，因為不少居民在多年空置後，對兩處地點的規畫感到混亂，「澄清一下，這裡正在進行的是兩個獨立的開發計畫，彼此毫無關聯。」紀思庭表示，待租約簽署完成後，將公布新租戶的最新消息。

21世紀百貨的貝瑞吉門店於2020年在新冠疫情期間倒閉，過去五年間該物業一直空置，翻修工程預計耗資1億元，將徹底改造面向86街的多層建築，使其成為兩層建築，並新增一個面向86街的室內中庭；該門店也是21世紀百貨連鎖店中最早的一家，後來擴展到全市各地，在關閉之前，該店於2018年曾吸引了超過400萬名顧客。

紐約客談／警力荒未止血 薪資才是關鍵戰場

紐約采風╱布萊恩公園市集迎客 冰上碰碰車添趣
