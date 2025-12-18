感謝警界付出 華康會午餐會表揚10警官

華人健康協會攜手本地社區巡邏隊(Local Community Patrol)，於17日布碌崙(布魯克林)班森賀共同主辦2025年答謝警察午餐會。(記者馬璿／攝影)

華人 健康協會攜手本地社區巡邏隊(Local Community Patrol)，17日於布碌崙 (布魯克林)班森賀共同主辦2025年答謝警察午餐會，表揚來自不同警務單位的10名警官，肯定其在維護紐約市公共安全與社區治安上的貢獻。

活動於華人健康協會位於布碌崙86街的會址舉行，多位警界、執法機構、民選官員及社區人士出席。華人健康協會會長陳麗娜致詞時表示，過去一年來，警界與執法人員持續為城市與社區安全付出心力，其奉獻精神、服務態度與領導能力值得肯定，希望代表社區向警界表達感謝。

獲得表彰者包含市警61分局局長安東尼奧(Deputy Inspector Joseph J. Antonio)、社區事務警探歐陽佩儀(Lauren Au)、62分局副警監西諾勞羅(Lieutenant Frank P. Cinolauro)、社區事務警員諾戈爾(Eduard P. Nogol)、63分局社區事務警探納瓦羅卡拉巴洛(Tricia P. Navarrocaraballo)、66分局局長赫拉爾特(Deputy Inspector Kenneth Herrarte)、68分局與72分局社區事務警員甘杜爾(Mina S. Ghandour)與亞歷山大(Susan D. Alexander)。

布朗士區家事法庭指揮官、紐約州法院亞裔玉石協會主席陳亨利(Henry Chen)，以及紐新港務局警察局機構事務主管法蘭克(Gloria T. Frank)警司也獲得表彰。

陳麗娜逐一向獲獎者頒發獎牌。州參議員陳學理(Steve Chan)、州眾議員 鄭永佳(Lester Chang)、諾瓦克夫(Michael Novakhov)、威廉姆斯(Jaime Williams)，以及國會眾議員瑪麗奧(Nicole Malliotakis)與市議員卡爾(David Carr)的代表，也向獲獎警官頒發褒獎狀，表達對其維護社區治安的肯定。民選官員在致詞中感謝警察、交通與懲教系統的執法人員長年在各種天候與風險下堅守崗位，離開家人、守護市民安全。