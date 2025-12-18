家庭護工要求重啟調查工資盜竊案

近200名家庭護理員抗議州勞工廳拒絕重啟工資盜竊仲裁案件的調查，其中多數為華人。(記者許君達／攝影)

近200名家庭護理員17日聚集在曼哈頓的州長霍楚 (Kathy Hochul)辦公室外，抗議州勞工廳拒絕執行法院裁決，要求其重啟部分護理員所提出之工資盜竊仲裁案的調查。

目前紐約市 24小時家庭護理員每工作24小時只能得到13小時的工資。根據州法，無薪的11小時屬於護理員的休息時間。然而根據大量一線護理員反饋，由於受照顧者情況各異，因此在24小時內幾乎無法獲得完整的休息和睡眠，因此主張「24小時工作付13小時工資」屬於工資盜竊行為，並有部分護理員在工會的協助下向州勞工廳申請仲裁。

本報此前曾報導，州勞工廳從2023年起，陸續停止了對部分案件的調查，原因是代表部分護理員的1199工會(1199SEIU)已為旗下護理員爭到了補償金。然而其他不滿賠償金額的護理員希望繼續仲裁，但他們的案件也被一同停止調查。因此包括陳桂珠在內的五名護理員發起訴訟，要求勞工廳重啟調查。2024年10月，州高等法院裁定護理員的訴求得直。

州府當局今年11月14日提出上訴，指法院援引州「行政程序法」(SAPA)裁定勞工廳違規，是誤將行政當局依法行使的執法裁量權(sound discretion)認定為具有普遍約束力的「行政規則」(rule)，反對重啟調查。

在17日的抗議集會上，不滿仲裁被中止的護理員、其中主要為華裔，要求霍楚下台。原告之一陳桂珠表示，她從2013年至2019年間，在華人策劃協會(簡稱華策會，CPC)旗下的護理機構擔任24小時家庭護理員，據維權組織估算，六年內本應拿到手卻未能得到的工資近27萬元。不過，負責調查的州勞工廳並未公布官方認定的具體數字。

州眾議員 金兌錫(Ron Kim)和市議員馬泰(Christopher Marte)當日參加集會。金兌錫表示，霍楚領導的州府拒絕重啟調查，「也許是懶，也許是不稱職，也許是腐敗」。早先已與霍楚決裂並計畫在明年州長選舉中挑戰她的現任副州長戴加多(Antonio Delgado)則發布聲明，支持護理員維權。