紐約伍胥山公所 2026年度新屆職員就任

紐約伍胥山公所舉辦2026年度職員就任典禮，紐約經文處副處長張麗賢(右二)出席。(記者許君達／攝影)

紐約伍胥山公所日前舉辦2026年度新屆職員就職典禮，新任職員團隊在駐紐約台北經濟文化辦事處副處長張麗賢的見證下，接受中華民國 僑務委員會的賀狀、並宣誓就職。

2026年度伍胥山公所主席由伍健朝和伍國袁擔任，其他職員包括中文書記伍漢槐、伍佩朗、英文書記伍麗卿、財政伍嘉明、伍國初、外交伍景石、核數伍家明、伍斌強、庶務伍彩園、婦女部主任伍婉玉、伍雲好以及包括伍庭長在內的38位議員。此外還包括元老伍鋭賢、伍健平、美東總長伍金路、伍立強、美西總長伍國勝、伍偉國、總顧問伍煥鵬、伍璇燦、法律顧問伍元天等。

主席伍國袁說，伍胥山公所以伍姓族人為根基，已成立117年，堅持對外以中華公所為正朔，對內為宗親辦事、弘揚華人 傳統美德、造福僑社。張麗賢對伍胥山公所堅持認同中華民國、在海外支持三民主義的立場表達了讚許。

參加典禮的還有紐約華僑文化服務中心主任王怡如，以及紐約中華公所顧問于金山、美東聯成公所主席梁漢本、紐約台山寧陽會館主席伍堅石、美國安良工商總會總理陳啟靈、美洲協勝公會總理黎柏雄等僑界代表。