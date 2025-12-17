我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

布朗大學2死槍案兇嫌仍在逃 紐時曝警2度鬧烏龍

加州二手車藏陷阱 里程表造假全美第一

紐約伍胥山公所 2026年度新屆職員就任

記者許君達／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
紐約伍胥山公所舉辦2026年度職員就任典禮，紐約經文處副處長張麗賢(右二)出席。(記者許君達／攝影)
紐約伍胥山公所舉辦2026年度職員就任典禮，紐約經文處副處長張麗賢(右二)出席。(記者許君達／攝影)

紐約伍胥山公所日前舉辦2026年度新屆職員就職典禮，新任職員團隊在駐紐約台北經濟文化辦事處副處長張麗賢的見證下，接受中華民國僑務委員會的賀狀、並宣誓就職。

2026年度伍胥山公所主席由伍健朝和伍國袁擔任，其他職員包括中文書記伍漢槐、伍佩朗、英文書記伍麗卿、財政伍嘉明、伍國初、外交伍景石、核數伍家明、伍斌強、庶務伍彩園、婦女部主任伍婉玉、伍雲好以及包括伍庭長在內的38位議員。此外還包括元老伍鋭賢、伍健平、美東總長伍金路、伍立強、美西總長伍國勝、伍偉國、總顧問伍煥鵬、伍璇燦、法律顧問伍元天等。

主席伍國袁說，伍胥山公所以伍姓族人為根基，已成立117年，堅持對外以中華公所為正朔，對內為宗親辦事、弘揚華人傳統美德、造福僑社。張麗賢對伍胥山公所堅持認同中華民國、在海外支持三民主義的立場表達了讚許。

參加典禮的還有紐約華僑文化服務中心主任王怡如，以及紐約中華公所顧問于金山、美東聯成公所主席梁漢本、紐約台山寧陽會館主席伍堅石、美國安良工商總會總理陳啟靈、美洲協勝公會總理黎柏雄等僑界代表。

中華民國 華人

上一則

購買夢想車輛 - 年終秘訣

下一則

黃敏儀發表區情咨文 聚焦長者服務、住房、公安
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

華航宣布增班「紐約-台北航線」力拚2026年底前天天直飛

華航宣布增班「紐約-台北航線」力拚2026年底前天天直飛
紐約生存指南／乾聖誕樹易燃 家中保存務必保持根部濕潤

紐約生存指南／乾聖誕樹易燃 家中保存務必保持根部濕潤
高34公尺的自由女神像 被強風吹倒了 但不是紐約那座

高34公尺的自由女神像 被強風吹倒了 但不是紐約那座
紐約博彩委員會拍板 3「拉斯維加斯式」賭場牌照通過

紐約博彩委員會拍板 3「拉斯維加斯式」賭場牌照通過

熱門新聞

位於皇后區法拉盛、緊鄰花旗球場(Citi Field)的可負擔住房項目Willets Point Commons一期住房抽籤即日起開放申請。(取自負責開發該項目的Related Companies)

紐約法拉盛威利點平價房開始抽籤 年滿18歲可申請

2025-12-15 12:30
王志說，自2023年11月購入皇后區法拉盛一棟老屋以來，原本只希望翻修自住，沒想到卻陷入了與地下室房客張麗(化名)的持久拉鋸戰。圖為王志的房屋。(記者高雲兒／攝影)

紐約法拉盛華裔老租客賴租一年 被法警強制搬出

2025-12-11 14:53
紐約私立大學新學院(The New School)面臨財政危機，計畫大量裁員並撤並專業和學院。(取自新學院官網)

紐約這所大學傳將大裁員 華生：留校讀博無望 被迫另尋去處

2025-12-10 19:21
根據國家氣象服務局預報，本周日(12月14日)下午至晚間，紐約市絕大部分區域降雪量達到1吋的概率超過70%。(NWS提供)

北極氣旋來襲 紐約周末今冬首場明顯降雪

2025-12-12 07:08
紐約州博彩委員會15日投票決定為三個正在申請賭場牌照的項目全部核發牌照，圖為其中的皇后區大都會公園所提賭場案效果圖。(取自大都會公園官網)

紐約3賭場定了…皇后區、布朗士均獲牌照 包括法拉盛

2025-12-15 14:18
紐約賭場項目推進，周邊賭場華裔員工評估跳槽可能；圖為大都會公園建成模擬圖。(大都會團隊提供)

紐約賭場牌照將拍板 周邊華裔同業思跳槽

2025-12-13 06:18

超人氣

更多 >
年過65？別錯過國稅局這8項減稅優惠

年過65？別錯過國稅局這8項減稅優惠
好市多衣服打折每件不到10美元 大品牌便宜賣原因在這

好市多衣服打折每件不到10美元 大品牌便宜賣原因在這
47歲小川普報喜 宣布與社交名媛安德森訂婚

47歲小川普報喜 宣布與社交名媛安德森訂婚
親睹雷納父子爭吵 尼克被爆是「被寵壞的敗兒典型」

親睹雷納父子爭吵 尼克被爆是「被寵壞的敗兒典型」
柯克槍擊身亡是遭內部背叛？陰謀論震撼遺孀與盟友

柯克槍擊身亡是遭內部背叛？陰謀論震撼遺孀與盟友