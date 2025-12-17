報告：紐約「鷹架法」推高工程保費 比他州高最多5倍

紐約市鷹架總長近400哩，其中不少老舊鷹架已存在五年，最長者甚至達十餘年，而這也多與鷹架法有關。(記者范航瑜／攝影)

紐約市 街頭到處可見鷹架，經多次整改後，美觀與商業影響仍為爭議焦點，但很少人注意到鷹架法(Scaffold Law)對建築保險 費造成的重大影響。建築與貿易雇主協會(Buildings and Trade Employers Association, BTEA)日前公布報告指出，紐約鷹架法導致建築保險費暴漲，比其他州高出最高可達500%，保費 如今占開發預算8%至10%，主要因法律規定「絕對責任」。

已有140年歷史的鷹架法，是美國最嚴格的相關法律。19世紀末，紐約及其他州缺乏對鷹架工人的保護，多州曾有類似規定，但除了紐約，其餘各州後來均廢除或修訂。該法規定，只要因重力造成傷害，不論工人是否疏失，業主與雇主都必須承擔全額責任。在此規定下，「假意外」與濫訴問題頻發，最終導致保費飆升。

報告分析了多家大型建商、保險公司及公部門機構資料，包括大都會運輸署(MTA)與市學校建設局(School Construction Authority)。結果顯示，紐約保險費比同等規模州高出二到五倍，且占開發成本8%至10%。相比之下，新澤西、麻州與伊利諾州僅占2%至4%。

分析也指出，若廢除鷹架法，州內大型工程可大幅節省預算，例如賓州車站改建案可省至少5億6000萬元。

不過，部分工會與州審判律師協會仍支持鷹架法，認為「絕對責任」可保護低薪工人，迫使雇主與業主重視工地安全。然而批評者指出，法律未明顯提升工地安全。BTEA資料顯示，2023年紐約市工地死亡率為每10萬名工人11.6人，州平均為10.4人，均高於全國平均9.6人。

紐約市鷹架總長近400哩，其中不少老舊鷹架已存在五年，最長者甚至達十餘年，而這也多與鷹架法有關。建築商為了避免法律責任，選擇不拆除鷹架。今年11月，市府公布六款全新鷹架設計，將應用於五區建築工程與立面維護，雖可改善街景，但並未涉及鷹架法改革。