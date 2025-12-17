涉華埠多區租屋詐騙逾10萬元 男子被起訴

涉華埠等多區租屋詐騙，男子被控騙取逾10萬元租金。(記者劉梓祁／攝影)

曼哈頓地區檢察官白艾榮 (Alvin L. Bragg Jr.)於16日宣布，大陪審團已起訴一名涉嫌租屋詐騙 的男子；35歲的傑尼斯(Jerry Genesis)被控在一宗假租屋計畫中，向至少八名準租客詐取逾10萬元。

根據起訴書內容，傑尼斯被控三項三級重大竊盜罪及一項一級詐欺計畫罪，另因未依規定到庭，另案過堂時再被控一項二級跳保罪。

地區檢察官白艾榮表示，傑尼斯嫌利用紐約競爭激烈的房屋市場，欺騙多名信任其協助尋找住所的民眾，詐取其辛苦積蓄；其中一名受害者甚至已開始搬入住所，才發現自己遭到詐騙，最終無家可歸。

地區檢察官辦公室表示，案件仍在調查中，當局相信尚有其他受害者，呼籲知情者可致電(212)335-3300或電郵至[email protected]提供線索。

檢方指出，傑尼斯涉嫌於2024年11月19日至2025年7月31日期間，謊稱可透過第三方經紀提供轉租公寓，地點包括東村(East Village)、華埠(Chinatown)、諾利塔(Nolita)、雀兒喜(Chelsea)及布碌崙(布魯克林)市中心(Downtown Brooklyn)等地。當受害者表達租屋意願後，傑尼斯安排看屋，並以房東身分與對方簽署轉租合約。

至少八名受害者與傑尼斯簽署合約，並支付8100元至1萬7200元不等的入住費用，總金額至少達10萬1692.42元。盡管如此，所有受害者最終均未能成功入住。有受害者攜帶部分家當前往住所時，才發現門口張貼著驅逐通知；另有兩名受害者甚至從未取得鑰匙。

檢方還表示，傑尼斯實際上並無權轉租相關單位，其本人透過在租約申請中偽造工作及收入資料，取得公寓租約，且未支付租金 ，也未獲房東授權進行轉租。

據地檢辦公室，本案由住房與租戶保護單位(Housing & Tenant Protection Unit)負責。該單位於2022年10月成立，專責調查涉及租戶的系統性犯罪行為，包括對租金管制住戶的騷擾、產權詐欺，以及濫用政府補助計畫等案件。

被告資料顯示，傑尼斯居住於布朗士(Bronx)。