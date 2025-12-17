我的頻道

布朗大學2死槍案兇嫌仍在逃 紐時曝警2度鬧烏龍

加州二手車藏陷阱 里程表造假全美第一

打擊逃票 紐約所有地鐵站將安裝新閘機 MTA：逃票行為減少了60%

記者許君達／紐約報導
據統計，在地鐵站閘機處安裝鋸齒狀金屬擋板和塑膠槳板的設計雖然簡單廉價，但能有效防止逃票行為。MTA計畫將這一裝置擴展到全市所有地鐵站。(記者許君達／攝影)
根據最新的財政計畫，大都會運輸署(MTA)將在全市所有地鐵站閘機安裝鋸齒狀金屬隔板和塑膠槳板，以遏止逃票行為。

目前，全市472座地鐵站中，已有327座完成了閘機防逃票裝置。其中金屬隔板有助於阻止逃票者反向轉動進站閘機並從縫隙處擠進付費區，而塑膠槳板被安裝在閘機的旋轉橫桿上，可增加跳過橫桿逃票進站的難度。據統計，這項設計自投入使用以來，已幫助減少了60%的逃票行為。市捷運局長克里奇洛(Demetrius Chrichlow)表示，這種簡單的裝置看似可笑，但實踐證明其真的有效。

根據MTA的投資計畫，明年1月底前，另有129座車站將完成這種防逃票裝置的安裝，總投資額僅為730萬元。而根據MTA的五年建設計畫，該機構決定在150個重點車站將現有的機械式閘機升級為現代化雙門式閘門，而這項計畫的投資總額達到11億元。MTA預計於今年年內，在20座車站試點安裝來自不同承包商提供的四種現代化檢票閘門，以檢驗其實踐效果。

根據財政計畫，票款收入是MTA的重要財源，然而在疫情之後，逃票現象愈發猖獗。2022年，MTA因逃票行為損失2億8500萬元，而根據估算，今年全年逃票帶來的收入損失將達到4億元。

MTA 地鐵站 大都會

從族裔飛地到「群飛地」的法拉盛

涉華埠多區租屋詐騙逾10萬元 男子被起訴
