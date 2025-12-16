紐約龍岡親義公所 新職員就職典禮

我的頻道

紐約訊
紐約龍岡親義公所新職員就職典禮14日在華埠舉行。(龍崗親義公所提供)
紐約龍岡親義公所新職員就職典禮14日在華埠舉行。(龍崗親義公所提供)

紐約龍岡親義公所日前在曼哈頓華埠舉行第131屆新職員就職典禮，駐紐約台北經濟文化辦事處代表、紐約各僑團負責人及嘉賓共100多人參加，其中包括傳統的七大僑團負責人和代表60個僑團的中華公所主席。活動期間會所內座無虛席、熱鬧非凡。

龍岡親義公所新職員就職典禮14日中午12時在位於華埠地威臣街23號的該公所會所三樓大禮堂舉行。駐紐約台北經文處副處長張麗賢公使、許益源組長和黃麗萱主任主持了印信交接儀式，龍岡公所新任正主席為張少明，副主席為趙呂誠、劉沅欣和關祖洞。

新任主席張少明在致辭中首先向到訪嘉賓致謝，他說自己在本公所元老和會員的支持下高票當選主席，深感榮幸。張少明坦言就職後任重道遠，當竭盡全力服務公所，「我會秉承忠義仁勇的精神，開大門走大路，公平透明務實，做好會務工作，服務四姓會員，在中華公所帶領下為繁榮僑社努力多作貢獻」。張少明說自己有一顆熱愛龍崗公所的心，樂於助人，希望兩年後能成為一名成績合格的公所主席。

張少明介紹了新上任的三位副主席。他稱副主席趙呂誠是青年才俊，年輕有為。龍岡公所跨越三個世紀，邁進138年，還選出了非廣東籍，而是浙江籍的第一位女副主席劉沅欣。劉沅欣生於浙江，在香港長大，學貫中西，為龍岡公所服務近30年。另一位副主席關祖洞是溫文爾雅的書法家。

紐約龍岡親義公所於1888年組成，1898年1月17日在紐約州註冊成立。依據三國時代「桃園結義」故事成立的劉、關、張、趙四姓結盟的紐約龍崗親義公所本著四先賢「忠勇仁義」的精神，共為社會謀福利。

華埠 紐約州 曼哈頓

