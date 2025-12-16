我的頻道

SapceX準備IPO 馬斯克淨資產突破6千億美元「史上首見」

川普正式提告BBC 控「惡意剪輯」求償100億

紐約李氏總分所換屆 李壯熾連任主席、李滋圃新任

記者范航瑜／紐約報導
紐約李氏總分所日前在曼哈頓華埠舉行2026年度主席及職員就職典禮。(記者范航瑜／攝影)
紐約李氏總分所日前在曼哈頓華埠舉行2026年度主席及職員就職典禮。(記者范航瑜／攝影)

紐約李氏總分所日前在曼哈頓華埠舉行2026年度主席及職員就職典禮，李壯熾連任主席，李滋圃新任主席。兩位主席在駐紐約台北經濟文化辦事處副處長張麗賢、李氏元老李可喬的監交下完成了宣誓。兩位主席表示，將持續推動僑社團結，促進宗親互動，並積極舉辦傳統文化活動與社會公益。

紐約李氏總分所選出的2026年度主席及職員名單如下：主席李壯熾、李滋圃；財務李溢熙、李識銘；中文書記李德儒、李榮泰；英文書記李敏樂、李嘉榮；總幹事李景輝；外交李僑享、李劍鋒；總務李維周、李健超；稽核李務禮、李德富；庶務李一超；法律顧問李振豪；財務顧問李家樑；保健顧問李真如。全體元老包括李可喬、李玉田、李國威。

李壯熾表示，未來將與全體職員齊心協力，增進宗親情誼，擴大服務範疇，展現李氏宗親的凝聚力與社會責任，並期望與更多僑界團體合作，為華人社區創造更美好的未來。新任主席李滋圃則感謝全體宗親的支持與信任，承諾在未來一年盡心盡力履行職責，促進團結，推動各項社會與文化工作。

張麗賢代表中華民國僑務委員長徐佳青，向李壯熾與李滋圃頒發了賀狀。張麗賢肯定了李氏總分所過去在僑務服務上的努力，並表示無論在政治或經濟領域，李氏宗親皆成就非凡。紐約文教中心主任王怡如、駐紐約經文處僑務組主任黃儷萱、紐約中華公所顧問、東華協會主席于金山、美東聯成公所主席梁漢本以及華埠各大僑團領袖等近100人到場致賀。

駐紐約台北經濟文化辦事處副處長張麗賢代表中華民國僑務委員長徐佳青，向李壯熾和李滋...
駐紐約台北經濟文化辦事處副處長張麗賢代表中華民國僑務委員長徐佳青，向李壯熾和李滋圃頒發賀狀。從左至右：李滋圃、張麗賢、李可喬、李壯熾。(記者范航瑜／攝影)

華埠 中華民國 曼哈頓

皇后區雷哥公園圖書分館動工 2028啟用

紐約生存指南／乾聖誕樹易燃 家中保存務必保持根部濕潤
