紐約李氏總分所換屆 李壯熾連任主席、李滋圃新任

紐約李氏總分所日前在曼哈頓華埠舉行2026年度主席及職員就職典禮。(記者范航瑜／攝影)

紐約李氏總分所日前在曼哈頓華埠 舉行2026年度主席及職員就職典禮，李壯熾連任主席，李滋圃新任主席。兩位主席在駐紐約台北經濟文化辦事處副處長張麗賢、李氏元老李可喬的監交下完成了宣誓。兩位主席表示，將持續推動僑社團結，促進宗親互動，並積極舉辦傳統文化活動與社會公益。

紐約李氏總分所選出的2026年度主席及職員名單如下：主席李壯熾、李滋圃；財務李溢熙、李識銘；中文書記李德儒、李榮泰；英文書記李敏樂、李嘉榮；總幹事李景輝；外交李僑享、李劍鋒；總務李維周、李健超；稽核李務禮、李德富；庶務李一超；法律顧問李振豪；財務顧問李家樑；保健顧問李真如。全體元老包括李可喬、李玉田、李國威。

李壯熾表示，未來將與全體職員齊心協力，增進宗親情誼，擴大服務範疇，展現李氏宗親的凝聚力與社會責任，並期望與更多僑界團體合作，為華人社區創造更美好的未來。新任主席李滋圃則感謝全體宗親的支持與信任，承諾在未來一年盡心盡力履行職責，促進團結，推動各項社會與文化工作。