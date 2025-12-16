紐約李氏總分所換屆 李壯熾連任主席、李滋圃新任
聽新聞
test
0:00 /0:00
紐約李氏總分所日前在曼哈頓華埠舉行2026年度主席及職員就職典禮，李壯熾連任主席，李滋圃新任主席。兩位主席在駐紐約台北經濟文化辦事處副處長張麗賢、李氏元老李可喬的監交下完成了宣誓。兩位主席表示，將持續推動僑社團結，促進宗親互動，並積極舉辦傳統文化活動與社會公益。
紐約李氏總分所選出的2026年度主席及職員名單如下：主席李壯熾、李滋圃；財務李溢熙、李識銘；中文書記李德儒、李榮泰；英文書記李敏樂、李嘉榮；總幹事李景輝；外交李僑享、李劍鋒；總務李維周、李健超；稽核李務禮、李德富；庶務李一超；法律顧問李振豪；財務顧問李家樑；保健顧問李真如。全體元老包括李可喬、李玉田、李國威。
李壯熾表示，未來將與全體職員齊心協力，增進宗親情誼，擴大服務範疇，展現李氏宗親的凝聚力與社會責任，並期望與更多僑界團體合作，為華人社區創造更美好的未來。新任主席李滋圃則感謝全體宗親的支持與信任，承諾在未來一年盡心盡力履行職責，促進團結，推動各項社會與文化工作。
張麗賢代表中華民國僑務委員長徐佳青，向李壯熾與李滋圃頒發了賀狀。張麗賢肯定了李氏總分所過去在僑務服務上的努力，並表示無論在政治或經濟領域，李氏宗親皆成就非凡。紐約文教中心主任王怡如、駐紐約經文處僑務組主任黃儷萱、紐約中華公所顧問、東華協會主席于金山、美東聯成公所主席梁漢本以及華埠各大僑團領袖等近100人到場致賀。
上一則
皇后區雷哥公園圖書分館動工 2028啟用
下一則
FB留言