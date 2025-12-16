紐約市將斥資10億 全面改造百年康尼島木棧道

我的頻道

記者胡聲橋／紐約報導
紐約市府將動用10億元改造維修康尼島木棧道。(本報檔案照)
紐約市府將動用10億元改造維修康尼島木棧道。(本報檔案照)

紐約市將斥資10億元對康尼島有著百年歷史的木質棧道，進行重建和加高等現代化改造。康尼島木質棧道將迎來百年一遇的大變革。

全長近三哩的歷史悠久的里格爾曼(Riegelmann)木板步道將全面重建，包含新建坡道，以提升無障礙通行性，並翻新十多棟毗鄰建築，其中包含救生員站和公共廁所。市公園局將與市經濟發展公司(NYCEDC)合作，同步更換老舊管線與結構樁柱，並抬升部分步道以強化未來抗災能力。

市公園局公園計畫主任唐格蕾絲日前在布碌崙(布魯克林)第13社區委員會會議中指出，這項大規模改造使公園局「將整條2.5哩的棧道視為一個整體來規畫」，以此強調此次改建工程的全面性。

多年來，康尼島棧道的狀況已惡化到無法忽視的狀況：支撐梁開裂、木料腐爛、螺絲鬆動，棧道上還有巨大的孔洞，修復工作非常急迫。然而，翻新工程並非馬上就能完成。

為確保康尼島海灘持續開放，工程將分階段進行並歷時數年。由於設計工作尚未啟動，實際施工仍遙遙無期。經濟發展公司預計明年初開始向社區徵求意見。布碌崙公園局局長馬赫(Marty Maher)預期，社區諮詢會議將於約兩年後展開。

這項改建工程是亞當斯(Eric Adams)市長今年初首度公布的康尼島願景計畫之一環。除棧道改善工程外，整體計畫還包含興建1500戶混合收入住宅，斥資4200萬元翻史塔克體育中心(Abe Stark Sports Center)，這些投資旨在振興整個康尼島社區。

