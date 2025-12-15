台灣青商會年會 聚焦青年專業交流

紐約台灣青商會13日晚間於皇后區法拉盛Crown One御庭酒樓舉行年度年會，與會嘉賓、僑團代表及青商會理事合影。（記者戴慈慧／攝影）

紐約台灣青商會(Taiwanese Junior Chamber of Commerce New York，TJCCNY)13日晚間在皇后區法拉盛 舉行年會，吸引紐約地區台美青年專業人士、企業代表、創業者與多位僑團領袖出席，共同回顧青商會年度活動成果，並進行跨產業交流。

TJCCNY成立於2017年，今年邁入第九屆。年會開場時，主辦單位回顧青商會近年發展，指出該組織致力於為旅居紐約的台灣青年提供交流平台，協助建立職涯、人脈與社群連結。該會表示，今年以「Mega Mixer」為主題，整合年度舉辦的四場產業交流活動，涵蓋金融、科技、創意與創業領域，促進不同產業間的對話與合作。

聯邦眾議員 孟昭文(Grace Meng)致詞表示，看到眾多青年專業人士積極投入社區與產業交流，令人印象深刻，也顯示年輕世代正逐漸在紐約與全美各領域中發揮影響力。她並強調台美關係的重要性，指出從半導體產業合作到國會近期通過的相關法案，台美交流已深植於多個層面。

多位僑團與官方代表亦出席活動，包括州參議員劉醇逸、紐約台灣商會會長林慶甫、紐約華僑文教中心、駐紐約台北經濟文化辦事處、台灣投資貿易服務處，以及大紐約地區台灣相關社團與學生組織負責人。

TJCCNY會長戴士鈞致詞時分享個人來紐約求學與融入社群的經驗，指出青商會對剛到紐約的台灣人而言，是建立人際支持的重要平台。他表示，希望透過制度化的交流活動與新計畫，讓更多台灣青年獲得所需資源與協助。

主辦單位也介紹今年新增的活動形式，包括產業交流會、創業家圓桌餐會及實習計畫 ，回應會員對更具實務與職涯導向活動的期待。