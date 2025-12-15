逾百名皇后區居民 免費學CPR與防火

逾百名皇后區居民13日齊聚法拉盛波莫諾克社區中心，參加消防安全訓練講座。(圖由劉醇逸辦公室提供)

超過百名皇后區 居民13日齊聚法拉盛波莫諾克社區中心(Pomonok Community Center)，參加由州參議員劉醇逸(John Liu)與紐約市 消防局(FDNY)共同舉辦的免費CPR與消防安全訓練活動。

活動內容涵蓋心肺復甦術(CPR)、自動體外心臟去顫器(AED)使用、防火安全知識，以及消防局招募資訊，吸引不同年齡層民眾參與。

在訓練過程中，參與者在消防局人員指導下，使用假人實際演練美國心臟協會(AHA)認證的「徒手CPR」課程，學習如何在緊急狀況下進行正確按壓，並了解AED的操作方式，以提升突發心臟驟停時的應變能力。

此外，FDNY也現場示範滅火器使用方式，並特別針對鋰電池火災風險進行說明。消防人員指出，手機、平板電腦與電動自行車等常見用品所使用的鋰電池，近年已成為城市火災的主要隱憂之一。

劉醇逸在活動中表示，公共安全是社區共同的責任，每個人都應具備基本知識來保護自己、家人與鄰居。他感謝消防局深入社區，讓防火安全與CPR訓練變得更容易理解，也更具互動性。

多位民選官員與社區組織代表支持該活動，包括聯邦眾議員 孟昭文(Grace Meng)、州眾議員伯格(Sam Berger)、市議員吉納羅(James Gennaro)，以及皇后區社區之家(Queens Community House)、紐約市房屋局（NYCHA）等單位代表。

市消防局長塔克(Robert S. Tucker)表示，透過CPR教學、防火宣導與介紹消防局職涯，有助於打造更安全的紐約市，也讓居民認識消防局在社區中的角色。孟昭文則指出，這類活動不僅能預防悲劇、挽救生命，也有助於吸引更多人投入消防服務。