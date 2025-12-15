我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

澳洲血腥光明節：雪梨海灘槍擊案16死 針對猶太人恐攻

灣區捷運明年票價上調6.2% 平均票價漲30美分

紐約市幼稚園1月23日截止申請 資優課程採教師推薦制

記者曹馨元／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
本年度的紐約市幼稚園申請已於9日開放，家長可在1月23日前提出申請。(記者顏嘉瑩／攝影)
本年度的紐約市幼稚園申請已於9日開放，家長可在1月23日前提出申請。(記者顏嘉瑩／攝影)

本年度的紐約市幼稚園申請已開放，家長可在1月23日前提出申請。依照規定，家庭須在申請中列出任意多所心儀的學校；凡在截止日前申請者，都將於3月31日收到錄取通知。資優課程近年已從考試制改為教師推薦制。

誰符合入學資格？

所有2021年出生的兒童，皆可在2026年9月入讀幼稚園。這也意味著部分孩子在開學時仍不滿五歲；雖然有些家庭希望對年末出生的孩子「延後入學」，讓孩子再多等一年，但紐約市公校極少允許此作法。

如何擇校、申請？

家長可透過MySchools.nyc網站線上申請；該網站也提供各個學校的資訊，包括鄰近地鐵線路、家長滿意度、是否有免費課後班等。「InsideSchools」網站提供更詳細的資訊，包括家長實地訪視心得、上學日概述等，該網站也可查到年度校務調查結果與考試數據。

家長亦可於每周一至周五上午8時至下午6時致電(718)935-2009，或前往就近的家庭歡迎中心(Family Welcome Center)尋求協助辦理。

此外，也有資優課程(gifted and talented)可供申請。資優課程近年已從考試制改為教師推薦制；若孩子就讀學前班，將由其學前班教師評估是否具備資格；若未在讀，市教育局會聯絡申請資優課程的家庭安排面談，並由幼教專家綜合評估。去年有85%申請資優課程的孩子被其學前班教師認定為符合資格。

是否能進入第一志願學校如何決定？

紐約市的絕大多數學區均採取劃區制度，也意味著學區內家庭享有優先權。同時，多數學校會優先考慮住在該學區、且有兄弟姐妹在校就讀的學生；而孩子是否在該校就讀學前班，也可能影響優先權。

專家也提醒家長應按真實偏好填寫志願順序，而非對自己錄取機率的預估。因為孩子即使未錄取，仍會被加入高順位志願校的候補名單；而家長也務必接受所獲得的錄取通知，這不會影響孩子在其他學校的候補順位。

根據市教育局數據，去年的近5萬份申請中，有83%獲分配到第一志願學校，另有95%獲得前三志願之一錄取。

紐約市 學區 教育局

上一則

CMP中文學校 兒童繪畫比賽頒獎

下一則

州市府調查15家醫美水療館均違規 貝賽韓裔業者在列
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

叫車不用手機 Uber將在紐約拉瓜地亞機場推出自助機台

叫車不用手機 Uber將在紐約拉瓜地亞機場推出自助機台
紐約今冬首場降雪積數吋 下午4時啟動「藍色警報」

紐約今冬首場降雪積數吋 下午4時啟動「藍色警報」
紐約迎來本季首場降雪 周末恐積雪3至5吋 長島最高或達6吋

紐約迎來本季首場降雪 周末恐積雪3至5吋 長島最高或達6吋
男子紐約市流竄搶iPhone 華埠民眾接連受害

男子紐約市流竄搶iPhone 華埠民眾接連受害

熱門新聞

王志說，自2023年11月購入皇后區法拉盛一棟老屋以來，原本只希望翻修自住，沒想到卻陷入了與地下室房客張麗(化名)的持久拉鋸戰。圖為王志的房屋。(記者高雲兒／攝影)

紐約法拉盛華裔老租客賴租一年 被法警強制搬出

2025-12-11 14:53
紐約私立大學新學院(The New School)面臨財政危機，計畫大量裁員並撤並專業和學院。(取自新學院官網)

紐約這所大學傳將大裁員 華生：留校讀博無望 被迫另尋去處

2025-12-10 19:21
根據國家氣象服務局預報，本周日(12月14日)下午至晚間，紐約市絕大部分區域降雪量達到1吋的概率超過70%。(NWS提供)

北極氣旋來襲 紐約周末今冬首場明顯降雪

2025-12-12 07:08
紐約也因高昂的生活成本而被評為全球居住壓力最大的城市。(記者曹馨元╱攝影)

紐約居住壓力全球第一 生活成本最沉重

2025-12-08 11:06
紐約候任市長曼達尼(左)發出影片教授非法移民如何對付移民局探員執法行動，公開挑釁聯邦的移民執法政策。圖為川普總統11月在白宮接見曼達尼。(美聯社)

紐約候任市長曼達尼發布影片 指導非法移民對抗ICE

2025-12-08 07:44
紐約州由華裔經營的美甲店約2000多家，占據「半壁江山」。與此同時，美甲材料與技術的快速革新，縮短了技師們的學習曲線。圖為彩繪雕花美甲。(邵Kiki提供)

指尖上的版圖…紐約美甲業 韓裔退場華人擴張 內卷加劇

2025-12-11 09:27

超人氣

更多 >
台灣老牌鳳梨酥進駐好市多 韓國天團也愛吃

台灣老牌鳳梨酥進駐好市多 韓國天團也愛吃
雪梨海灘槍擊案擴至16死 槍手父子身分曝光 車輛疑掛IS旗幟

雪梨海灘槍擊案擴至16死 槍手父子身分曝光 車輛疑掛IS旗幟
中國學者：統一後5至10年 讓台北達到中國二線城市水準

中國學者：統一後5至10年 讓台北達到中國二線城市水準
美工業落後恐影響軍力 紐時：中國非無敵 美要靠1關鍵翻盤

美工業落後恐影響軍力 紐時：中國非無敵 美要靠1關鍵翻盤
不只是好山好水 調查點名「這個州」居民最長壽

不只是好山好水 調查點名「這個州」居民最長壽