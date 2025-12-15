紐約市幼稚園1月23日截止申請 資優課程採教師推薦制

本年度的紐約市幼稚園申請已於9日開放，家長可在1月23日前提出申請。(記者顏嘉瑩／攝影)

本年度的紐約市 幼稚園申請已開放，家長可在1月23日前提出申請。依照規定，家庭須在申請中列出任意多所心儀的學校；凡在截止日前申請者，都將於3月31日收到錄取通知。資優課程近年已從考試制改為教師推薦制。

誰符合入學資格？

所有2021年出生的兒童，皆可在2026年9月入讀幼稚園。這也意味著部分孩子在開學時仍不滿五歲；雖然有些家庭希望對年末出生的孩子「延後入學」，讓孩子再多等一年，但紐約市公校極少允許此作法。

如何擇校、申請？

家長可透過MySchools.nyc網站線上申請；該網站也提供各個學校的資訊，包括鄰近地鐵線路、家長滿意度、是否有免費課後班等。「InsideSchools」網站提供更詳細的資訊，包括家長實地訪視心得、上學日概述等，該網站也可查到年度校務調查結果與考試數據。

家長亦可於每周一至周五上午8時至下午6時致電(718)935-2009，或前往就近的家庭歡迎中心(Family Welcome Center)尋求協助辦理。

此外，也有資優課程(gifted and talented)可供申請。資優課程近年已從考試制改為教師推薦制；若孩子就讀學前班，將由其學前班教師評估是否具備資格；若未在讀，市教育局 會聯絡申請資優課程的家庭安排面談，並由幼教專家綜合評估。去年有85%申請資優課程的孩子被其學前班教師認定為符合資格。

是否能進入第一志願學校如何決定？

紐約市的絕大多數學區 均採取劃區制度，也意味著學區內家庭享有優先權。同時，多數學校會優先考慮住在該學區、且有兄弟姐妹在校就讀的學生；而孩子是否在該校就讀學前班，也可能影響優先權。

專家也提醒家長應按真實偏好填寫志願順序，而非對自己錄取機率的預估。因為孩子即使未錄取，仍會被加入高順位志願校的候補名單；而家長也務必接受所獲得的錄取通知，這不會影響孩子在其他學校的候補順位。

根據市教育局數據，去年的近5萬份申請中，有83%獲分配到第一志願學校，另有95%獲得前三志願之一錄取。