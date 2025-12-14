男子紐約市流竄搶iPhone 華埠民眾接連受害

該名嫌犯疑似流竄犯案，在曼哈頓華埠和布碌崙搶奪路人的手機。(市警提供)

紐約市11月發生跨區手機搶奪案件，紐約市警近期指同一名嫌犯疑似流竄犯案，在曼哈頓華埠 和布碌崙(布魯克林)搶奪路人iPhone 手機；警方指出，相關案件發生於華埠五分局及第84分局轄下的捷運第30分局(Transit District 30)範圍內，涉及街頭及地鐵月台搶奪手機。

警方表示，首宗案件發生於11月25日下午約3時50分，一名14歲少女在布碌崙迪卡布大道(DeKalb Avenue)Q線地鐵站 月台等車時，遭一名不明男子接近，對方突然從其手中搶走一部iPhone 15 Plus後逃離車站，案件中無人受傷。

僅在翌日下午約1時20分，一名66歲男子在華埠勿街(Mott St.)161號「蓮香餅家」門前遭遇類似手法。警方稱，嫌犯靠近受害者後搶走其手中的iPhone 13 Pro Max，隨即沿勿街向北逃逸，案件未造成受害者身體受傷。

警方描述，該名嫌犯為男性、中等膚色，案發時身穿黑色連帽上衣、彩色外套、黑色運動褲及黑色運動鞋。

華埠五分局在本月初的警民會亦提醒普遍年長的居民，避免在街頭長時間看手機、數錢或走路時分心。犯罪預防警員(Crime Prevention Officer)賴駿浩表示，「你盯著電話，四周環境又沒留意，就容易成為搶劫或被流浪漢在情緒失控時攻擊的目標」。

根據市警統計，截至12月7日的過去近一個月內，五分局轄區錄得13宗搶劫案，較去年同期的八宗增加62.5%；本年至今的數字則為137宗，較去年同期的150宗減少8.7%。

警方呼籲社區提供線索，民眾可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至274637(CRIMES)，並輸入TIP577，以及在X(推特)上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，身分將會保密。