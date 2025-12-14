年終購物季包裹失竊升溫 紐約州府示警

我的頻道

記者劉梓祁╱紐約報導
消費者保護處發出警示，提醒民眾在年終節慶購物旺季留意包裹失竊風險。(記者劉梓祁╱攝影)
消費者保護處發出警示，提醒民眾在年終節慶購物旺季留意包裹失竊風險。(記者劉梓祁╱攝影)

紐約州務院轄下消費者保護處(Division of Consumer Protection)本周發出警示，提醒民眾在年終節慶購物旺季留意包裹失竊風險，並呼籲採取必要防範措施。

州府表示，隨著感恩節至「網購星期一」(Cyber Monday)期間網購活動大幅增加，包裹失竊問題亦隨之升溫。全國零售聯合會(National Retail Federation)指出，今年感恩節至網購星期一為期五天的假期中，線上購物量較去年增加9%，然而便利性的提升也伴隨更高風險。

根據聯邦郵政檢察長辦公室發布的「2025年美國包裹竊盜報告」，2024年全國至少有5800萬件包裹遭竊，造成約160億元的經濟損失；紐約州警務長詹姆斯(Steven G. James)指出，線上購物已成為日常消費方式，節慶期間包裹失竊情況更為普遍，且包裹被竊往往只需短短數秒，卻可能為受害者帶來挫折感及突如其來的財務損失。

他建議民眾善用包裹追蹤系統，或選擇替代取貨方式，如自取櫃、門店取貨等，以確保實際收到訂購商品。消費者保護處也建議，民眾在節慶購物期間應隨時追蹤包裹配送狀況，利用即時通知服務，在包裹送達後盡快取回；並盡量安排在家時段收件，縮短包裹暴露在戶外的時間；如無法在家，可請可信任的鄰居代為收取，或將包裹寄送至可當面簽收的地點。

當局亦建議使用門鈴或監控攝影機掌握包裹送達時間，必要時可作為報案佐證，並鼓勵民眾選擇「寄送至門店」或其他替代配送方案，包括配送至合作商家、包裹寄存櫃或要求暫停配送。在紐約市，市府「LockerNYC 」計畫亦提供居民免費使用的包裹寄存櫃服務。

州府還強調，對於高價商品，消費者可考慮要求簽收確認，以避免包裹無人看管。官方也提醒，配送業者不會以突發來電或簡訊要求提供個人資料，民眾應提高警覺，避免落入假冒物流公司的釣魚詐騙。

