馬來西亞駐聯代表 會僑民闡述外交使命

記者顏潔恩╱紐約報導
馬來西亞常駐聯合國的代表，13日在曼哈頓與超過50名馬來西亞僑民會晤。(記者顏潔恩╱攝影)
馬來西亞常駐聯合國的代表，13日在曼哈頓與超過50名馬來西亞僑民會晤。(記者顏潔恩╱攝影)

馬來西亞常駐聯合國的代表13日在曼哈頓與超過50名馬來西亞僑民會晤，並提供多道大馬經典美食款待；此次活動為代表團首次在紐約舉辦，盼以輕鬆的氛圍作為破冰契機，透過分享代表團的職責與服務內容，與僑民建立更緊密的聯繫。

馬來西亞常駐聯合國副常駐代表阿都卡林(Sofian Akmal Abd Karim)表示，旅居紐約的大馬僑民較常與大馬駐紐約領事館接觸，譬如更換護照、處理簽證等業務，相較之下對馬來西亞常駐聯合國的工作感到陌生，因此希望藉此活動破冰，向僑民闡述其外交使命與職務。

他指出，馬來西亞的外交政策核心在於促進國家自主權、維護國家利益，而海外外交官正是執行這一使命的重要力量；盡管外交政策會因應國內外情勢變化而調整，但確保政策的獨立性與連貫性的基本原則，始終不變。

阿都卡林強調，馬來西亞堅信聯合國所倡導的多邊主義，以及達成國際合作的基本原則，並高度重視法治精神，「作為一個小型國家，大馬認為倡導以規則為基礎的國際秩序，不僅是集體安全的重要形式，也是在國際舞台上對抗強權、追求公平的最佳途徑，因此大馬將持續在聯合國發聲，捍衛自身立場」。

他也向在場僑民介紹此次交流會的重要代表團成員及其各自職務，在講解結束後，不少僑民與代表團成員進一步交流，從不同視角加深對其外交工作的了解。

大馬旅美聯誼會此次也受邀出席，當日有30多名會員現身；馬來西亞聯誼會董事局主席邦君雄表示，「讓僑民了解馬來西亞代表在聯合國的工作，將使我們更團結一致，促進僑民與祖國更強的聯繫。」

聯合國 曼哈頓 簽證

