「三梅詩集」新書發布會 展現兩代文學風

梅振才歷時兩年編纂父親與三嬸的遺作，並與個人詩集合輯出版，終成此集。發布會當日，梅振才特別身著漢服出席，以表對傳統文化之敬意。(記者范航瑜╱攝影)

「三梅詩集」新書發布會13日下午在曼哈頓華埠 孔子大廈交誼廳舉行，多位僑團領袖、詩詞文藝愛好者齊聚一堂，共同見證梅氏家族梅均普、梅謝燕基和梅振才 「三梅」兩代三位詩人的心血結晶。

本次活動由紐約詩畫琴棋會、世界梅氏宗親總會、紐約布碌侖(布魯克林 )端芬同鄉會、端芬中學紐約校友會、台山一中美東校友會聯合主辦。與會嘉賓一同探討了了「三梅」在繼承與弘揚中華詩詞傳統方面的貢獻，感受了詩香門第的深厚底蘊。「三梅」後人分享了家族與詩集的故事，現場亦舉行了贈獎環節，梅振才106歲的母親也來到現場，朗誦了一段詩歌，表達對家族文化傳承的重視。

「三梅詩集」匯聚了同一家族兩代三位詩人的作品，包括本書主編、全球梅氏宗親會理事長梅振才、其父親梅均普、以及其三嬸梅謝燕基。梅均普畢業於廣州大學，曾擔任台山一中語文教師，岡城詩社顧問；梅謝燕基亦畢業於廣州大學，曾任四九中學、風采中學等校語文教師；梅振才畢業於北京大學，現任紐約詩畫琴棋會會長、世界梅氏宗親總會理事長、中華詩詞學會顧問。

梅振才歷時兩年編纂父親與三嬸的遺作，並與個人詩集合輯出版，終成此集。發布會當日，梅振才特別身著漢服出席，以表對傳統文化之敬意，「父親和三嬸已經仙逝，我也步入暮年。我們兩代三人，只是中華詩海中的幾朵浪花。未來，我願與同仁繼續努力，完成『世界梅氏文史叢書』的編纂，為家族文化樹碑立傳。」梅振才表示，出版此集是為給家族與子孫留下紀念，了卻一樁夙願。