我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紙巾「遺囑」無效力 華女無法繼承房產 被掃地出門

「古裝第一美人」何晴61歲病逝 前夫是「人民的名義」男星

「三梅詩集」新書發布會 展現兩代文學風

記者范航瑜╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
梅振才歷時兩年編纂父親與三嬸的遺作，並與個人詩集合輯出版，終成此集。發布會當日，梅振才特別身著漢服出席，以表對傳統文化之敬意。(記者范航瑜╱攝影)
梅振才歷時兩年編纂父親與三嬸的遺作，並與個人詩集合輯出版，終成此集。發布會當日，梅振才特別身著漢服出席，以表對傳統文化之敬意。(記者范航瑜╱攝影)

「三梅詩集」新書發布會13日下午在曼哈頓華埠孔子大廈交誼廳舉行，多位僑團領袖、詩詞文藝愛好者齊聚一堂，共同見證梅氏家族梅均普、梅謝燕基和梅振才 「三梅」兩代三位詩人的心血結晶。

本次活動由紐約詩畫琴棋會、世界梅氏宗親總會、紐約布碌侖(布魯克林)端芬同鄉會、端芬中學紐約校友會、台山一中美東校友會聯合主辦。與會嘉賓一同探討了了「三梅」在繼承與弘揚中華詩詞傳統方面的貢獻，感受了詩香門第的深厚底蘊。「三梅」後人分享了家族與詩集的故事，現場亦舉行了贈獎環節，梅振才106歲的母親也來到現場，朗誦了一段詩歌，表達對家族文化傳承的重視。

「三梅詩集」匯聚了同一家族兩代三位詩人的作品，包括本書主編、全球梅氏宗親會理事長梅振才、其父親梅均普、以及其三嬸梅謝燕基。梅均普畢業於廣州大學，曾擔任台山一中語文教師，岡城詩社顧問；梅謝燕基亦畢業於廣州大學，曾任四九中學、風采中學等校語文教師；梅振才畢業於北京大學，現任紐約詩畫琴棋會會長、世界梅氏宗親總會理事長、中華詩詞學會顧問。

梅振才歷時兩年編纂父親與三嬸的遺作，並與個人詩集合輯出版，終成此集。發布會當日，梅振才特別身著漢服出席，以表對傳統文化之敬意，「父親和三嬸已經仙逝，我也步入暮年。我們兩代三人，只是中華詩海中的幾朵浪花。未來，我願與同仁繼續努力，完成『世界梅氏文史叢書』的編纂，為家族文化樹碑立傳。」梅振才表示，出版此集是為給家族與子孫留下紀念，了卻一樁夙願。

除了家庭故事和詩歌分享以外，發布會特設吟詩和書畫展示環節，並演唱「梅花」、「一剪梅」等經典曲目，以藝術形式禮讚梅花精神。美國舟山同鄉會歌舞團也帶來了表演。

「三梅詩集」新書發布會13日下午在曼哈頓華埠孔子大廈交誼廳舉行，多位僑團領袖、詩...
「三梅詩集」新書發布會13日下午在曼哈頓華埠孔子大廈交誼廳舉行，多位僑團領袖、詩詞文藝愛好者齊聚一堂，共同見證梅氏家族梅均普、梅謝燕基和梅振才 「三梅」兩代三位詩人的心血結晶。(記者范航瑜╱攝影)

華埠 曼哈頓 布魯克林

上一則

文強、文貫中父子回憶錄 濃縮中國近代史

下一則

林肯中心電影評論 賈樟柯上榜
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

喜劇女星艾美舒默「瘦成閃電」驚爆離婚 急賣紐約別墅分財產

喜劇女星艾美舒默「瘦成閃電」驚爆離婚 急賣紐約別墅分財產
紐約迎本季首場降雪 周末恐積雪3-5吋

紐約迎本季首場降雪 周末恐積雪3-5吋
紐約賭場牌照將拍板 周邊華裔同業思跳槽

紐約賭場牌照將拍板 周邊華裔同業思跳槽
「摩登大聖」男星驚傳猝逝 陳屍紐約公寓享壽60歲

「摩登大聖」男星驚傳猝逝 陳屍紐約公寓享壽60歲

熱門新聞

紐約私立大學新學院(The New School)面臨財政危機，計畫大量裁員並撤並專業和學院。(取自新學院官網)

紐約這所大學傳將大裁員 華生：留校讀博無望 被迫另尋去處

2025-12-10 19:21
王志說，自2023年11月購入皇后區法拉盛一棟老屋以來，原本只希望翻修自住，沒想到卻陷入了與地下室房客張麗(化名)的持久拉鋸戰。圖為王志的房屋。(記者高雲兒／攝影)

紐約法拉盛華裔老租客賴租一年 被法警強制搬出

2025-12-11 14:53
長期以來，紐約州各地方政府可透過「長者房產稅減免」等計畫，對符合條件的65歲以上屋主提供房產稅減免。(記者范航瑜╱攝影)

霍楚簽署紐約州新法 長者房產稅減免上限提高至65%

2025-12-07 07:31
根據國家氣象服務局預報，本周日(12月14日)下午至晚間，紐約市絕大部分區域降雪量達到1吋的概率超過70%。(NWS提供)

北極氣旋來襲 紐約周末今冬首場明顯降雪

2025-12-12 07:08
紐約也因高昂的生活成本而被評為全球居住壓力最大的城市。(記者曹馨元╱攝影)

紐約居住壓力全球第一 生活成本最沉重

2025-12-08 11:06
紐約候任市長曼達尼(左)發出影片教授非法移民如何對付移民局探員執法行動，公開挑釁聯邦的移民執法政策。圖為川普總統11月在白宮接見曼達尼。(美聯社)

紐約候任市長曼達尼發布影片 指導非法移民對抗ICE

2025-12-08 07:44

超人氣

更多 >
關稅若遭最高院推翻 3大受惠類股呼之欲出

關稅若遭最高院推翻 3大受惠類股呼之欲出
影響重要戰略…猶他州發現稀土礦藏 富含16種關鍵礦物

影響重要戰略…猶他州發現稀土礦藏 富含16種關鍵礦物
全球最強護照排名 美台皆前進1名 中國排61 榜首是這國

全球最強護照排名 美台皆前進1名 中國排61 榜首是這國
亂倫謀殺 未婚夫偷吃母女檔 她懷孕9月被親媽剖腹取嬰 孩子爸是繼父

亂倫謀殺 未婚夫偷吃母女檔 她懷孕9月被親媽剖腹取嬰 孩子爸是繼父
數十年政策大轉變 簽證逾期被捕 公民配偶申請綠卡恐慌

數十年政策大轉變 簽證逾期被捕 公民配偶申請綠卡恐慌