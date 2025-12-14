我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紙巾「遺囑」無效力 華女無法繼承房產 被掃地出門

「古裝第一美人」何晴61歲病逝 前夫是「人民的名義」男星

文強、文貫中父子回憶錄 濃縮中國近代史

記者許君達╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
華裔經濟學家文貫中在紐約出版自己與父親文強合著的家族回憶錄「血色風雨家國情：文強父子劫後追憶」。圖為文貫中(左)與博登書屋出版人榮偉(右)出席發布會。(記者魏碧洲╱攝影)
華裔經濟學家文貫中在紐約出版自己與父親文強合著的家族回憶錄「血色風雨家國情：文強父子劫後追憶」。圖為文貫中(左)與博登書屋出版人榮偉(右)出席發布會。(記者魏碧洲╱攝影)

紐約博登書屋日前發行了由文強、文貫中父子合著的家族回憶錄「血色風雨家國情：文強父子劫後追憶」，全書分為上下兩卷，上卷為前國軍中將文強的遺作，記述了他從晚清民國、歷抗戰與內戰、直至中共建政後的90年人生經歷；下卷由文強之子、現居紐約的華裔經濟學家文貫中執筆，追憶了父子互動故事，並以家族的真實故事為主線，勾畫出近代以來中國所經歷的百年離亂史，同時也對中共統治的殘酷與合法性進行了思索。

文強生於1907年，19歲時入讀黃埔軍校，國民革命期間曾加入過共產黨，後又回歸三民主義。文強在抗戰時為軍統工作，晉升至陸軍中將；1948年赴徐州任剿總前線指揮部代參謀長，參加了國共內戰期間規模最大的徐蚌會戰，1949年被俘。中共建政後，文強以「戰犯」身分總計被關押26年半，直到1975年才獲釋，是最後一批獲得自由的內戰「戰犯」。文強的第四子文貫中1983年赴美攻讀經濟學，後在康州三一學院(Trinity College)任終身教授。

文貫中介紹，文強出獄後一直在中國政協文史委員會擔任閑職，並在90歲高齡時完成了自己的人生回憶錄「劫後追憶」書稿，卻因政治立場問題而未能在中國出版。他在美國重新整理了父親的遺稿，並以自身視角補充一部帶有回憶錄性質的家族史，合併而成「血色風雨家國情」上下兩冊。在上冊中，文強回憶了自己在革命時代上下求索、用自己的奮鬥尋找救國之道的心路歷程，亦以詳實的親歷史料串連起中國近代動盪且殘酷的大歷史。文貫中則在下冊中用被自己稱作「阿婆」的乳母的人生經歷作為線索，串連起中國大歷史之下普通人的血淚經歷，並通過對父子間交流內容的記述，與父親聯合表達了對國共兩黨的深刻反思。

文貫中在發布會上表示，父親完全不能接受中共當局對中華民國歷史、國軍以及內戰中被俘的「戰犯」的妖魔化，因而被作為「拒不接受改造」的典型，受到長時間的關押。他在美國求學時正逢1980年代末中國民主運動高潮期，隨著時代變化，父親對他的期望從「一定要學成歸國」逐漸變成了「一定要去一個能夠進出自由的地方」，而這也啟發了他對中共統治的反思。

博登書屋出版人榮偉表示，文強、文貫中所描述的家族歷史，代表了近一個世紀以來中國大歷史的縮影。

中共 中華民國 華裔

上一則

馬來西亞駐聯代表 會僑民闡述外交使命

下一則

「三梅詩集」新書發布會 展現兩代文學風
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

77歲重病移民遭ICE逮捕 女兒哭訴：關押恐危及性命

77歲重病移民遭ICE逮捕 女兒哭訴：關押恐危及性命
華女在美17年 移民局報到被捕 關押近4個月「如噩夢」

華女在美17年 移民局報到被捕 關押近4個月「如噩夢」
疑與小甘迺迪有染「浮華世界」雜誌解聘女記者

疑與小甘迺迪有染「浮華世界」雜誌解聘女記者
紐時年度百大圖書出爐 華裔亮眼

紐時年度百大圖書出爐 華裔亮眼

熱門新聞

紐約私立大學新學院(The New School)面臨財政危機，計畫大量裁員並撤並專業和學院。(取自新學院官網)

紐約這所大學傳將大裁員 華生：留校讀博無望 被迫另尋去處

2025-12-10 19:21
王志說，自2023年11月購入皇后區法拉盛一棟老屋以來，原本只希望翻修自住，沒想到卻陷入了與地下室房客張麗(化名)的持久拉鋸戰。圖為王志的房屋。(記者高雲兒／攝影)

紐約法拉盛華裔老租客賴租一年 被法警強制搬出

2025-12-11 14:53
長期以來，紐約州各地方政府可透過「長者房產稅減免」等計畫，對符合條件的65歲以上屋主提供房產稅減免。(記者范航瑜╱攝影)

霍楚簽署紐約州新法 長者房產稅減免上限提高至65%

2025-12-07 07:31
根據國家氣象服務局預報，本周日(12月14日)下午至晚間，紐約市絕大部分區域降雪量達到1吋的概率超過70%。(NWS提供)

北極氣旋來襲 紐約周末今冬首場明顯降雪

2025-12-12 07:08
紐約也因高昂的生活成本而被評為全球居住壓力最大的城市。(記者曹馨元╱攝影)

紐約居住壓力全球第一 生活成本最沉重

2025-12-08 11:06
紐約候任市長曼達尼(左)發出影片教授非法移民如何對付移民局探員執法行動，公開挑釁聯邦的移民執法政策。圖為川普總統11月在白宮接見曼達尼。(美聯社)

紐約候任市長曼達尼發布影片 指導非法移民對抗ICE

2025-12-08 07:44

超人氣

更多 >
關稅若遭最高院推翻 3大受惠類股呼之欲出

關稅若遭最高院推翻 3大受惠類股呼之欲出
影響重要戰略…猶他州發現稀土礦藏 富含16種關鍵礦物

影響重要戰略…猶他州發現稀土礦藏 富含16種關鍵礦物
全球最強護照排名 美台皆前進1名 中國排61 榜首是這國

全球最強護照排名 美台皆前進1名 中國排61 榜首是這國
亂倫謀殺 未婚夫偷吃母女檔 她懷孕9月被親媽剖腹取嬰 孩子爸是繼父

亂倫謀殺 未婚夫偷吃母女檔 她懷孕9月被親媽剖腹取嬰 孩子爸是繼父
數十年政策大轉變 簽證逾期被捕 公民配偶申請綠卡恐慌

數十年政策大轉變 簽證逾期被捕 公民配偶申請綠卡恐慌