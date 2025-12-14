文強、文貫中父子回憶錄 濃縮中國近代史

華裔經濟學家文貫中在紐約出版自己與父親文強合著的家族回憶錄「血色風雨家國情：文強父子劫後追憶」。圖為文貫中(左)與博登書屋出版人榮偉(右)出席發布會。(記者魏碧洲╱攝影)

紐約博登書屋日前發行了由文強、文貫中父子合著的家族回憶錄「血色風雨家國情：文強父子劫後追憶」，全書分為上下兩卷，上卷為前國軍中將文強的遺作，記述了他從晚清民國、歷抗戰與內戰、直至中共 建政後的90年人生經歷；下卷由文強之子、現居紐約的華裔 經濟學家文貫中執筆，追憶了父子互動故事，並以家族的真實故事為主線，勾畫出近代以來中國所經歷的百年離亂史，同時也對中共統治的殘酷與合法性進行了思索。

文強生於1907年，19歲時入讀黃埔軍校，國民革命期間曾加入過共產黨，後又回歸三民主義。文強在抗戰時為軍統工作，晉升至陸軍中將；1948年赴徐州任剿總前線指揮部代參謀長，參加了國共內戰期間規模最大的徐蚌會戰，1949年被俘。中共建政後，文強以「戰犯」身分總計被關押26年半，直到1975年才獲釋，是最後一批獲得自由的內戰「戰犯」。文強的第四子文貫中1983年赴美攻讀經濟學，後在康州三一學院(Trinity College)任終身教授。

文貫中介紹，文強出獄後一直在中國政協文史委員會擔任閑職，並在90歲高齡時完成了自己的人生回憶錄「劫後追憶」書稿，卻因政治立場問題而未能在中國出版。他在美國重新整理了父親的遺稿，並以自身視角補充一部帶有回憶錄性質的家族史，合併而成「血色風雨家國情」上下兩冊。在上冊中，文強回憶了自己在革命時代上下求索、用自己的奮鬥尋找救國之道的心路歷程，亦以詳實的親歷史料串連起中國近代動盪且殘酷的大歷史。文貫中則在下冊中用被自己稱作「阿婆」的乳母的人生經歷作為線索，串連起中國大歷史之下普通人的血淚經歷，並通過對父子間交流內容的記述，與父親聯合表達了對國共兩黨的深刻反思。

文貫中在發布會上表示，父親完全不能接受中共當局對中華民國 歷史、國軍以及內戰中被俘的「戰犯」的妖魔化，因而被作為「拒不接受改造」的典型，受到長時間的關押。他在美國求學時正逢1980年代末中國民主運動高潮期，隨著時代變化，父親對他的期望從「一定要學成歸國」逐漸變成了「一定要去一個能夠進出自由的地方」，而這也啟發了他對中共統治的反思。

博登書屋出版人榮偉表示，文強、文貫中所描述的家族歷史，代表了近一個世紀以來中國大歷史的縮影。