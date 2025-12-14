華策會身心障礙家庭活動 300人分時參與

聖誕老人與孩子親切互動。(記者戴慈慧╱攝影)

華人 策劃協會(CPC)13日在法拉盛皇后區 社區服務中心舉辦年度身心障礙家庭歲末活動，聚焦發展性與智能障礙者及其照顧者需求，提供一個安全、低刺激、可自在交流的節日空間；活動共吸引約96個家庭報名參加，為配合消防法規與身心障礙者對人潮與聲響的敏感度，主辦單位將活動分為三個時段進行，每個時段約接待90至100人。

活動現場設有電玩遊戲、卡拉OK、手作活動、拍照區，以及零食與點心，讓參與者能在輕鬆氛圍中互動。

CPC皇后區特殊需求計畫主任范元靜表示，該計畫服務約300個家庭，每年固定舉辦兩場大型活動，分別為夏季戶外野餐與冬季室內聚會。她指出，冬季活動特別著重「社交連結」，希望讓身心障礙者與家屬在不被標籤、不感到被歧視的環境中相聚，「在這裡，大家的處境相似，會更安心、更自在。」

她表示，活動並非單純發放禮物，而是透過「闖關兌換」方式設計參與流程。參與者須完成各項遊戲與活動，集滿兌換券後，才能到地下室領取禮物與點心；范元靜也指出，現場工作人員與志工皆接受過相關訓練，能因應感官敏感、情緒崩潰等狀況，並特別控制音量與燈光，打造對特殊需求家庭友善的空間。

身心障礙孩子的家長馮斌，多年來為華人特教孩子權益與資源奔走，他表示，非常高興看到華人社區現在能有固定、年度性的活動支持特殊需求家庭。他指出，傳統華人社會過去較容易因為「不好意思」而不敢對外尋求資源，甚至不願讓外界知道家中有特教孩子，「但現在真的慢慢不一樣了，家長比較願意走出來，孩子也有更多被看見的機會。」