劉巧怡邀大頸南高中生 獻節慶音樂娛長者

記者高雲兒╱紐約報導
議員劉巧怡(右)和老人們合影。(劉巧怡辦公室提供)
議員劉巧怡(右)和老人們合影。(劉巧怡辦公室提供)

長島北罕普斯狄鎮(North Hempstead)議員劉巧怡(Christine Liu)邀請，大頸南高中(Great Neck South High School)學生近期前往大頸的Atria長者的住宅，為長者住戶獻上節日音樂演出，以青春歌聲傳遞溫暖與關懷。

活動當天，學生們演唱多首經典聖誕節與光明節(Hanukkah)歌曲，旋律熟悉動人，不少長者隨著音樂輕輕打拍子、搖擺身體，現場洋溢濃厚的節慶氣氛，也喚起許多溫馨的節日回憶。

劉巧怡表示，看到年輕世代願意投入時間與心力，為長者帶來歡樂，令人十分感動。她指出，節日期間對部分長者而言可能較為孤單，而學生們以真誠的歌聲、燦爛的笑容與滿滿的節慶能量，成功讓整個空間充滿溫暖與正向力量，也有助於促進世代之間的交流，建立更緊密、互相關懷的社區。

演出過程中，一名學生更帶來驚喜橋段，以輕鬆幽默的雜耍表演炒熱氣氛，彩色橡膠雞在空中飛舞，引來長者與工作人員的笑聲與掌聲，為活動增添不少趣味。

劉巧怡也特別感謝大頸南高中聲樂音樂總監Janine Robinson、鋼琴與樂理教師，以及助理校長Adam Hopkins，並向校方師生表達謝意，感謝他們接受邀請，精心準備這場充滿節慶氣息的演出，為長者們帶來一段溫馨而難忘的佳節時光。

