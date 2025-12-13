市警109分局感恩餐會 慶犯罪率降逾1成

市警109分局感恩餐會多名社區領袖與民選官員到場致意。圖為分局長柯爾曼致詞。(記者戴慈慧／攝影)

皇后區法拉盛 市警109分局於10日晚間舉行年度感恩暨節慶餐會，數十位社區領袖、民選官員與民眾齊聚一堂，與分局長柯爾曼(Kevin Coleman)及109分局警員共同慶祝一年的努力與成果。

柯爾曼致詞時表示，後疫情 時期的市警109分局曾是全紐約市受犯罪浪潮衝擊最劇烈的轄區，犯罪率在2021、2022、2023年間分別上升10%、60%、65%。但在警方與社區合作下，2024年犯罪下降近5%，2025年截至目前更再下降約11%。

多位社區領袖與民選官員到場致意，包括州眾議員 伯格(Sam Berger)、州眾議員黃敏儀(Sandra Ung)等。大家一致肯定柯爾曼上任後展現的領導力與改革成果，並稱他帶領109分局在艱困局勢中「扭轉乾坤」。

社區代表表示，柯爾曼在犯罪率大幅攀升的艱難時刻接掌分局，「一般人不會想接手那樣的地方，但他來了，而且全力以赴。」社區成員現場更以兩次掌聲表達希望柯爾曼能延長任期。

與會者也特別向分局社區事務組致敬，多名警員因長期協助活動、服務居民，被多位講者點名致謝。

柯爾曼最後表示，109分局之所以能成功，是因為有一個願意合作、願意溝通的社區。「警察的工作永遠少不了社區的支持。109分局很幸運，我們的居民與團體都願意與警方一起努力」。