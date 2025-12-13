華裔桂冠詩人施家彰 皇后學院談詩與翻譯

華裔美國桂冠詩人施家彰(左)受邀參加皇后學院的公開朗讀會「跨越世界的文字：詩與翻譯」，並與紐約州的桂冠詩人漢兒(Kimiko Hahn，右)對談。(皇后學院提供)

華裔美國桂冠詩人(U.S. Poet Laureate)施家彰(Arthur Sze)近日受邀參加皇后學院(Queens College)的公開朗讀會「跨越世界的文字：詩與翻譯」，並與紐約州的桂冠詩人漢兒(Kimiko Hahn)對談，探討文學翻譯的藝術。

施家彰1950年生於紐約曼哈頓，父母為華人移民，他在皇后區 與長島 成長，迄今已著有12部詩集，曾獲國會圖書館2024年「國家詩歌獎」、美國詩歌協會「雪萊紀念獎」等重要獎項。

根據皇后區郵報等媒體報導，施家彰表示，翻譯是將一種語言的藝術作品轉化為另一種語言的技藝，往往並非逐字翻譯。而由於許多語言使用不同字母或文字系統，例如中文使用漢字，日文使用漢字加假名，因此常常不存在與其他語言所對應的「直接翻譯。」因此，音節長短在翻譯後也可能大幅不同，這對講究格律與結構的詩歌造成重大影響。

施家彰舉例說，美洲原住民 語言納瓦荷語(Navajo)的語法是以動詞為核心，而英語則是以「主語+be+補語」的「to-be」結構為核心，即以存在與狀態為核心，這會導致兩種語言在翻譯時產生巨大差異，尤其是翻譯視覺詩時，翻譯者往往必須描述原文中的概念，但無法用相同字數或字面結構重現，這使得維持原詩的形式變得極具挑戰。因此，讀者在閱讀不同語言版本的詩時，可能會讀出不同的意涵，使得詩歌呈現出多重詮釋的可能性。

施家彰表示，正因翻譯上的難處，他的計畫之一就是編輯一本可用於課堂教學與介紹這種翻譯概念的書。「與其呈現一首中文詩配上一個英文翻譯，」他說，「我會先展示三種不同的英文譯本，再探討每位譯者如何選擇出自己認為最值得帶入英文的元素。我把它視為一本動手實作式的指南。」

「語言永遠在變化，」他說。「語音、句法、詞彙—都在不斷移動。翻譯本質上是稍縱即逝的，但它們在把我們凝聚在一起的過程中，扮演著不可或缺的角色」。