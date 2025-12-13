聯邦威脅扣留紐約7300萬公路款

我的頻道

記者范航瑜╱紐約報導
聯邦運輸部長達菲指控紐約州府「怠忽職守」，並要求州長霍楚立刻撤銷相關駕照。(美聯社)
聯邦運輸部長達菲指控紐約州府「怠忽職守」，並要求州長霍楚立刻撤銷相關駕照。(美聯社)

聯邦運輸部近日威脅扣留紐約州數千萬元的交通基建經費，原因是紐約向無證客發放商業駕照(Commercial Driver's License, CDL)的情況屬全美最為嚴重。這已是繼加州、賓州與明尼蘇達州後，又一個遭川普政府點名的民主黨執政州。

根據聯邦汽車運輸安全管理部(FMCSA)的全國調查，紐約州有53%的「非居民商業駕照」(non-domiciled CDL)屬於違法核發。聯邦運輸部長達菲(Sean Duffy)指控紐約州府「怠忽職守」，並要求州長霍楚(Kathy Hochul)立刻撤銷相關駕照。

達菲指出，紐約對已發出的3200張非居民商業駕照，無法證明曾核查持有人移民身分，甚至有申請人工作許可過期仍獲核發的案例。他批評紐約做法違法，「申請人若僅有30天、60天或一年工作許可，紐約卻自動給他們八年期的商業駕照，這完全違反法律。」

紐約州相關核發規定已存在多年，州系統預設發放長達八年期的執照，無論申請者的工作許可(work authorization)何時到期，因此會造成「執照有效期遠長於合法居留期」的情況。聯邦政府表示，將給紐約30天改善，否則將扣留7300萬元的公路經費。上月，加州已在聯邦施壓下撤銷1萬7000張商業駕照。

運輸部此番整頓行動源於佛州一宗致命車禍，一名無合法身分的卡車司機違規掉頭，釀成三死，促使該部審查全國CDL的核發制度，紐約州因此成為最新被點名的州。

州車輛管理廳(DMV)對此回應，將審閱聯邦來函，DMV發言人麥克盧爾(Walter McClure)則反擊達菲「再次散布謊言」，「商業駕照受聯邦監管，紐約一直遵守聯邦規定，每張CDL都經由聯邦文件核查申請者身分。達菲的指控只是噱頭，無助於道路安全。」車輛管理廳表示將按程序回覆聯邦運輸部。

持商業駕照移民約占所有商業駕照的5%，外籍開車司機則約占全部卡車司機的20%。如果嚴格排除所有非美國公民，可能對物流業造成勞動力短缺等影響。川普政府曾在今年4月簽署行政令，要求執行原先就存在的商業卡車司機英語能力規範，9月達菲宣布將從嚴限制非公民取得商業駕照，但最終遭法院駁回。

