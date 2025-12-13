紐約賭場牌照將拍板 周邊華裔同業思跳槽

紐約賭場項目推進，周邊賭場華裔員工評估跳槽可能；圖為大都會公園建成模擬圖。(大都會團隊提供)

隨著紐約州賭場設址委員會(Gaming Facility Location Board)日前建議核發三張下州賭場牌照，其中兩個項目落腳皇后區 ，紐約本地賭場布局邁出關鍵一步。盡管最終裁決仍待州博彩委員會年底前拍板，但相關動向已率先在周邊州的賭場產業內部引發反應，在新澤西州 大西洋城和康州金神賭場等大型賭場任職的部分華裔 員工，近來已開始私下討論、評估未來轉往紐約工作的可能性。

一名目前在大西洋城工作的華裔賭場員工表示，近期同事之間頻繁談及紐約賭場的最新進展，「大家都在看新聞，也在私下算時間。」他坦言，若皇后區賭場最終落實，勢必會對大西洋城帶來衝擊，「客人可能會被分走，這邊生意本來就不像以前那麼好。」

該名員工指出，不少賭場職位設有競業限制，離職後往往需等待約一年，才能進入同類產業任職，因此即便紐約賭場尚未正式動工，部分從業人員已開始提前規畫，「現在不動，等真的開了就來不及了。」

除經濟與職涯考量外，生活環境也是部分員工評估轉換的重要因素。該大西洋城員工坦言，當地整體氛圍與紐約差異明顯，「不只是工作，生活感受也很重要。」他表示，相較之下，紐約對華裔員工而言仍具吸引力，「如果有機會回到紐約工作，還是會考慮。」

大西洋城長期被視為紐約都會區賭客的重要去向之一，許多賭場員工本身就來自紐約、皇后區或布碌崙(布魯克林)，因距離近、產業成熟而選擇跨州工作。除了大西洋城，康州的金神賭場同樣是華裔員工高度集中的賭場之一，該賭場長期吸納來自紐約、麻州與新英格蘭地區的華裔勞工，華語服務需求高。

目前，設址委員會已建議核發牌照給皇后區的大都會公園、雲頂世界，以及布朗士的巴利娛樂場。州博彩委員會預計於年底前作出最終決定。