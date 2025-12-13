紐約賭場牌照將拍板 周邊華裔同業思跳槽

我的頻道

記者高雲兒╱紐約報導
紐約賭場項目推進，周邊賭場華裔員工評估跳槽可能；圖為大都會公園建成模擬圖。(大都會團隊提供)
隨著紐約州賭場設址委員會(Gaming Facility Location Board)日前建議核發三張下州賭場牌照，其中兩個項目落腳皇后區，紐約本地賭場布局邁出關鍵一步。盡管最終裁決仍待州博彩委員會年底前拍板，但相關動向已率先在周邊州的賭場產業內部引發反應，在新澤西州大西洋城和康州金神賭場等大型賭場任職的部分華裔員工，近來已開始私下討論、評估未來轉往紐約工作的可能性。

一名目前在大西洋城工作的華裔賭場員工表示，近期同事之間頻繁談及紐約賭場的最新進展，「大家都在看新聞，也在私下算時間。」他坦言，若皇后區賭場最終落實，勢必會對大西洋城帶來衝擊，「客人可能會被分走，這邊生意本來就不像以前那麼好。」

該名員工指出，不少賭場職位設有競業限制，離職後往往需等待約一年，才能進入同類產業任職，因此即便紐約賭場尚未正式動工，部分從業人員已開始提前規畫，「現在不動，等真的開了就來不及了。」

除經濟與職涯考量外，生活環境也是部分員工評估轉換的重要因素。該大西洋城員工坦言，當地整體氛圍與紐約差異明顯，「不只是工作，生活感受也很重要。」他表示，相較之下，紐約對華裔員工而言仍具吸引力，「如果有機會回到紐約工作，還是會考慮。」

大西洋城長期被視為紐約都會區賭客的重要去向之一，許多賭場員工本身就來自紐約、皇后區或布碌崙(布魯克林)，因距離近、產業成熟而選擇跨州工作。除了大西洋城，康州的金神賭場同樣是華裔員工高度集中的賭場之一，該賭場長期吸納來自紐約、麻州與新英格蘭地區的華裔勞工，華語服務需求高。

目前，設址委員會已建議核發牌照給皇后區的大都會公園、雲頂世界，以及布朗士的巴利娛樂場。州博彩委員會預計於年底前作出最終決定。

