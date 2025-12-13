我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

德州女花10美元買二手店撲滿 打開一看竟藏逾2000美元

H200不吃香？白宮AI沙皇：中改用國產晶片 拚半導體自立

曼哈頓、布朗士4公車線 自動攝影取締上路

記者劉梓祁╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
紐約市自動化公交專用道取締擴張，華埠周邊多處視為頻繁違規區域。(MTA提供)
紐約市自動化公交專用道取締擴張，華埠周邊多處視為頻繁違規區域。(MTA提供)

紐約大都會運輸署(MTA)表示，將即日起在曼哈頓與布朗士四條巴士路線啟動自動化攝影取締(Automated Camera Enforcement)罰款機制，涉及的路線包括M96、M116、Bx22和Bx2公車。

MTA提醒駕駛，若違規使用公車專道、占用公車站或違規雙排停車，將收到至少50元的罰單，累犯可被處以最高250元罰款。據MTA介紹，納入此系統的路線已擴大至54條，目前共有逾1400輛公車裝設取締設備，涵蓋約560哩路段，每日影響客量超過91萬5000人次。

此前，在MTA所展示的違規案例中，華埠旁珍珠街(Pearl St.)和聖詹姆士坊(St James Pl.)兩側的多個車站被提及。畫面顯示，有多輛私家車違規停於上下車區域內，迫使乘客需要走上街道以被司機看到。

在曼哈頓，多條公車路線已納入自動化攝影取締，包括行經第五大道與麥迪遜大道的M2、M4，多條東西向快速公車M14-SBS、M23-SBS、M34-SBS、M42，以及穿越第一、第二大道的M15-SBS。其他受監管路線還有M57、M60-SBS、M79-SBS、M86-SBS、M96、M100、M101和M116，其中部分路線目前處於警告期。

MTA表示，啟用自動罰款機制的路線平均車速提高約5%，相關路段的交通事故減少約20%，估計排放量減少5%至10%。MTA並指出，在執法路線上，公車站被車輛阻擋的情況下降了40%，且約10%違規者屬累犯。

根據MTA，此項目與市交通局(NYCDOT)、市財政局(NYCDOF)合作運作。違規紀錄由裝有攝影設備的校車拍攝，影像、車牌資訊、地點和時間標記會被傳輸至交通局，由市府員工審核並進入後續處理程序。

紐約市自動化公交專用道取締擴張，華埠周邊多處視為頻繁違規區域。(MTA提供)
紐約市自動化公交專用道取締擴張，華埠周邊多處視為頻繁違規區域。(MTA提供)

MTA 曼哈頓 大都會

上一則

研究：堵車費改善紐約市空氣品質

下一則

紐約賭場牌照將拍板 周邊華裔同業思跳槽
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

4年逾5死 紐約市118處「死亡路口」曝光 曼哈頓華埠入列

4年逾5死 紐約市118處「死亡路口」曝光 曼哈頓華埠入列
圖書館上方建住宅 紐約市議會倡「生活圖書館」解住房危機

圖書館上方建住宅 紐約市議會倡「生活圖書館」解住房危機
租客長期惡劣環境 缺暖氣、熱水 BlueSky被重罰67萬 另須補償住戶

租客長期惡劣環境 缺暖氣、熱水 BlueSky被重罰67萬 另須補償住戶
租客長期缺暖氣、熱水 BlueSky遭紐約州府重罰67萬

租客長期缺暖氣、熱水 BlueSky遭紐約州府重罰67萬

熱門新聞

紐約私立大學新學院(The New School)面臨財政危機，計畫大量裁員並撤並專業和學院。(取自新學院官網)

紐約這所大學傳將大裁員 華生：留校讀博無望 被迫另尋去處

2025-12-10 19:21
王志說，自2023年11月購入皇后區法拉盛一棟老屋以來，原本只希望翻修自住，沒想到卻陷入了與地下室房客張麗(化名)的持久拉鋸戰。圖為王志的房屋。(記者高雲兒／攝影)

紐約法拉盛華裔老租客賴租一年 被法警強制搬出

2025-12-11 14:53
長期以來，紐約州各地方政府可透過「長者房產稅減免」等計畫，對符合條件的65歲以上屋主提供房產稅減免。(記者范航瑜╱攝影)

霍楚簽署紐約州新法 長者房產稅減免上限提高至65%

2025-12-07 07:31
紐約市長當選人曼達尼主張凍結全市逾百萬戶租金穩定公寓的租金，引發房東大舉拋售物業。(記者范航瑜／攝影)

曼達尼凍租政策將上路 連穩租房東都用「跳水價」掛售

2025-12-05 19:14
紐約也因高昂的生活成本而被評為全球居住壓力最大的城市。(記者曹馨元╱攝影)

紐約居住壓力全球第一 生活成本最沉重

2025-12-08 11:06
根據國家氣象服務局預報，本周日(12月14日)下午至晚間，紐約市絕大部分區域降雪量達到1吋的概率超過70%。(NWS提供)

北極氣旋來襲 紐約周末今冬首場明顯降雪

2025-12-12 07:08

超人氣

更多 >
喜宴最強嘉賓 陳美鳳洩紅包數字「跟邱澤那包一樣」

喜宴最強嘉賓 陳美鳳洩紅包數字「跟邱澤那包一樣」
5類人不建議郵輪旅行 專家：直接搭飛機就好

5類人不建議郵輪旅行 專家：直接搭飛機就好
出生公民權最高法院訴訟結果取決於第14修正案條文5個字

出生公民權最高法院訴訟結果取決於第14修正案條文5個字
前中國官員逃美 北京疑用美國技術加強海外監控

前中國官員逃美 北京疑用美國技術加強海外監控
芬蘭小姐「瞇瞇眼」陷種族歧視風暴 后冠頭銜遭撤銷

芬蘭小姐「瞇瞇眼」陷種族歧視風暴 后冠頭銜遭撤銷