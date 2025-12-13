曼哈頓、布朗士4公車線 自動攝影取締上路

紐約市自動化公交專用道取締擴張，華埠周邊多處視為頻繁違規區域。(MTA提供)

紐約大都會 運輸署(MTA )表示，將即日起在曼哈頓 與布朗士四條巴士路線啟動自動化攝影取締(Automated Camera Enforcement)罰款機制，涉及的路線包括M96、M116、Bx22和Bx2公車。

MTA提醒駕駛，若違規使用公車專道、占用公車站或違規雙排停車，將收到至少50元的罰單，累犯可被處以最高250元罰款。據MTA介紹，納入此系統的路線已擴大至54條，目前共有逾1400輛公車裝設取締設備，涵蓋約560哩路段，每日影響客量超過91萬5000人次。

此前，在MTA所展示的違規案例中，華埠旁珍珠街(Pearl St.)和聖詹姆士坊(St James Pl.)兩側的多個車站被提及。畫面顯示，有多輛私家車違規停於上下車區域內，迫使乘客需要走上街道以被司機看到。

在曼哈頓，多條公車路線已納入自動化攝影取締，包括行經第五大道與麥迪遜大道的M2、M4，多條東西向快速公車M14-SBS、M23-SBS、M34-SBS、M42，以及穿越第一、第二大道的M15-SBS。其他受監管路線還有M57、M60-SBS、M79-SBS、M86-SBS、M96、M100、M101和M116，其中部分路線目前處於警告期。

MTA表示，啟用自動罰款機制的路線平均車速提高約5%，相關路段的交通事故減少約20%，估計排放量減少5%至10%。MTA並指出，在執法路線上，公車站被車輛阻擋的情況下降了40%，且約10%違規者屬累犯。