端芬同鄉會聖誕敬老宴 警提醒社區安全

記者顏潔恩╱紐約報導
布碌崙端芬同鄉會12日在8大道華人酒樓舉辦聖誕敬老聯歡活動，邀請超過300名會員長者、民選官員和警界人士參與，享用豐盛午餐。(記者顏潔恩╱攝影)
布碌崙端芬同鄉會12日在8大道華人酒樓舉辦聖誕敬老聯歡活動，邀請超過300名會員長者、民選官員和警界人士參與，享用豐盛午餐。(記者顏潔恩╱攝影)

布碌崙(布魯克林)端芬同鄉會12日在8大道華人酒樓舉辦聖誕敬老聯歡活動，邀請超過300名會員長者、民選官員和警界人士參與，享用豐盛午餐；按照該活動的傳統慣例，市警防罪部門的專員為華人長者們進行一場節日安全指南講座，特別提醒華人外出要注意不要攜帶太多貴重物品，且物品放在包內相比放在身上更容易被搶。

同鄉會會長梅增新表示，敬老尊賢是中華民族的優良傳統和美德，同鄉會十幾年來也一貫支持並傳承這項傳統，趁著聖誕節日的氛圍，為長者們組織一場聚會活動，提供社交機會之餘、也促進家庭和社會的和諧；「老人是我們的長輩，他們為我們創造幸福的今天，而同鄉會之所以不斷發展壯大，離不開在座鄉親的大力支持」，他說道。

參與此次聖誕敬老暨安全講座的警官們，包括66分局華裔副局長汪敬源、以及市警防罪部門的警員；警方表示，逢年底佳節民眾外出購物，很容易被不法分子盯上，要盡量避免攜帶貴重首飾以免引起注意，一些歹徒也會乘著電動車在街邊搶民眾的手提包，所以可以的話，錢包、現金、手機等財物放在身上會比放在包內更安全。

同時，節日期間車流量較大，長者過馬路時務必要格外留意安全，特別是在等候紅綠燈時，應站在人行道邊緣，而非提前走到車道上等待，否則將大幅增加遭車輛撞擊的風險；另外，民眾網上購買的商品送抵達家門口時，警員建議要等到送貨員離開後才開門領取，以免被假扮成送貨員的不法分子闖入民宅搶劫。

除警界人士外，州眾議員寇頓(William Colton)、鄭永佳、州參議員陳學理等民選官員也出席活動，為民眾獻上假日祝福。

