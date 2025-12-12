華婦腦損傷 醫院表遺憾：手術流程符合醫療標準

針對84歲的患者胡女士在7月15日心房顫動消融手術後出現嚴重併發症 、造成罕見的雙側丘腦損傷，家屬先後就手術風險揭露、術中急救時序、缺氧時間及壓瘡管理等多項問題向紐約長老會皇后醫院 提出質疑。本報近日致函院方，詢問相關醫療細節，院方回覆時以「病患隱私不便透露」為由，未作進一步說明。此前，醫院已於8月與10月兩度以書面形式回覆家屬，強調手術與護理流程符合醫療標準，並對家屬承受的困擾表達遺憾。

院方在8月21日發出的第一封信件中表示，心包填塞屬於心臟消融手術「既有且公認的風險」，醫療團隊在手術前曾以口頭方式向患者及家屬說明，只是並未在書面同意書逐一列出所有罕見情況。對於家屬提出的「未被告知致命風險」一事，院方稱風險已在術前討論中提及，屬於合理告知範圍。

針對最受家屬關注的術中急救細節，院方在信中回應，麻醉團隊在手術中偵測到呼氣末二氧化碳下降後，立即警示主刀醫師，並很快確認出現積液，隨即啟動相關處置，包括升壓藥、短暫胸部按壓等均依照ACLS指引進行。醫院強調，紀錄中沒有顯示家屬所擔心的「長時間心肺復甦法(CPR)」，並認為急救反應「及時且適當」。

至於家屬反覆追問的「缺氧時間」與「血氧紀錄」，院方回覆稱，目前紀錄只能證明患者曾有灌流不足，但院方無法提供精確的氧飽和度數值或完整時序，因此也難以判定腦部受損究竟發生於何時。院方僅表示，患者其後接受四位神經重症醫師評估，狀況已有一定改善，能更清楚反應指令。

在10月22日發出的第二封書面回覆中，醫院回應了胡女士在住院期間壓瘡惡化的問題。院方表示，患者因使用呼吸器、活動受限、免疫狀態差及反覆進行插管，被認定為「高風險族群」，護理團隊按院內政策進行翻身、皮膚檢查與減壓措施。院方指出，7月30日的護理主管檢查中未見異常，直到8月1日護士發現皮膚變化後才啟動傷口護理。最終壓瘡惡化為第四期，醫院稱結果令人遺憾，但仍強調相關照護步驟均「符合院內政策」。

但家屬提出的數項問題，涉及術前風險告知、急救時序、監測紀錄、術後溝通與壓瘡進展等核心問題，仍未得到家屬認為足夠的解釋。本報於近日向醫院提出五項查詢，希望院方針對家屬疑問提供更進一步說明；但院方僅簡短回覆表示：「基於病人隱私規範，我們無法提供任何資訊。」院方未再對細節作更多說明。

家屬表示，盡管醫院曾兩度以書面方式回覆，但仍無法釐清許多關鍵疑點。他們希望能進一步了解手術中到底發生了什麼，而不是只被告知最後的結果。