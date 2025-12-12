我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

港媒：黎智英與蘋果日報涉勾結外國勢力案 法院15日裁決

全球電動車銷售11月增速 近2年新低 特斯拉在美大減23%

華婦腦損傷 醫院表遺憾：手術流程符合醫療標準

記者高雲兒／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

針對84歲的患者胡女士在7月15日心房顫動消融手術後出現嚴重併發症、造成罕見的雙側丘腦損傷，家屬先後就手術風險揭露、術中急救時序、缺氧時間及壓瘡管理等多項問題向紐約長老會皇后醫院提出質疑。本報近日致函院方，詢問相關醫療細節，院方回覆時以「病患隱私不便透露」為由，未作進一步說明。此前，醫院已於8月與10月兩度以書面形式回覆家屬，強調手術與護理流程符合醫療標準，並對家屬承受的困擾表達遺憾。

院方在8月21日發出的第一封信件中表示，心包填塞屬於心臟消融手術「既有且公認的風險」，醫療團隊在手術前曾以口頭方式向患者及家屬說明，只是並未在書面同意書逐一列出所有罕見情況。對於家屬提出的「未被告知致命風險」一事，院方稱風險已在術前討論中提及，屬於合理告知範圍。

針對最受家屬關注的術中急救細節，院方在信中回應，麻醉團隊在手術中偵測到呼氣末二氧化碳下降後，立即警示主刀醫師，並很快確認出現積液，隨即啟動相關處置，包括升壓藥、短暫胸部按壓等均依照ACLS指引進行。醫院強調，紀錄中沒有顯示家屬所擔心的「長時間心肺復甦法(CPR)」，並認為急救反應「及時且適當」。

至於家屬反覆追問的「缺氧時間」與「血氧紀錄」，院方回覆稱，目前紀錄只能證明患者曾有灌流不足，但院方無法提供精確的氧飽和度數值或完整時序，因此也難以判定腦部受損究竟發生於何時。院方僅表示，患者其後接受四位神經重症醫師評估，狀況已有一定改善，能更清楚反應指令。

在10月22日發出的第二封書面回覆中，醫院回應了胡女士在住院期間壓瘡惡化的問題。院方表示，患者因使用呼吸器、活動受限、免疫狀態差及反覆進行插管，被認定為「高風險族群」，護理團隊按院內政策進行翻身、皮膚檢查與減壓措施。院方指出，7月30日的護理主管檢查中未見異常，直到8月1日護士發現皮膚變化後才啟動傷口護理。最終壓瘡惡化為第四期，醫院稱結果令人遺憾，但仍強調相關照護步驟均「符合院內政策」。

但家屬提出的數項問題，涉及術前風險告知、急救時序、監測紀錄、術後溝通與壓瘡進展等核心問題，仍未得到家屬認為足夠的解釋。本報於近日向醫院提出五項查詢，希望院方針對家屬疑問提供更進一步說明；但院方僅簡短回覆表示：「基於病人隱私規範，我們無法提供任何資訊。」院方未再對細節作更多說明。

家屬表示，盡管醫院曾兩度以書面方式回覆，但仍無法釐清許多關鍵疑點。他們希望能進一步了解手術中到底發生了什麼，而不是只被告知最後的結果。

併發症 紐約長老會皇后醫院

上一則

律師：高齡患者醫療訴訟不易、賠償受限

下一則

八旬華婦心臟手術腦損傷 家屬疑醫療疏失
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

紐約八旬華婦心臟手術後嚴重腦損傷 家屬疑醫療疏失

紐約八旬華婦心臟手術後嚴重腦損傷 家屬疑醫療疏失
FBI警告：假冒健保公司新型詐騙 盯上華語社群

FBI警告：假冒健保公司新型詐騙 盯上華語社群
健檢稱「良性咽喉腫塊」 女打鼾愈來愈大聲 竟是罕見咽喉惡性瘤

健檢稱「良性咽喉腫塊」 女打鼾愈來愈大聲 竟是罕見咽喉惡性瘤
余天驚爆罹患「攝護腺癌」手術後已跟老婆分房睡

余天驚爆罹患「攝護腺癌」手術後已跟老婆分房睡

熱門新聞

氣象預測紐約本周末將出現五至七吋積雪，提醒居民外出留意路面濕滑並提前準備除雪用品。圖為紐約市過去的雪後街景。(本報檔案照)

紐約市本周末可能積雪7吋 清雪規定一次看懂

2025-12-04 15:27
紐約私立大學新學院(The New School)面臨財政危機，計畫大量裁員並撤並專業和學院。(取自新學院官網)

紐約這所大學傳將大裁員 華生：留校讀博無望 被迫另尋去處

2025-12-10 19:21
檢方稱胡驍多渠道多層次將錢從中國轉移到美國。(本報檔案照)

檢方：胡驍化整為零 把從中國賺取的數百萬元轉移來美

2025-12-03 12:08
長期以來，紐約州各地方政府可透過「長者房產稅減免」等計畫，對符合條件的65歲以上屋主提供房產稅減免。(記者范航瑜╱攝影)

霍楚簽署紐約州新法 長者房產稅減免上限提高至65%

2025-12-07 07:31
紐約市長當選人曼達尼主張凍結全市逾百萬戶租金穩定公寓的租金，引發房東大舉拋售物業。(記者范航瑜／攝影)

曼達尼凍租政策將上路 連穩租房東都用「跳水價」掛售

2025-12-05 19:14
紐約也因高昂的生活成本而被評為全球居住壓力最大的城市。(記者曹馨元╱攝影)

紐約居住壓力全球第一 生活成本最沉重

2025-12-08 11:06

超人氣

更多 >
谷歌7億和解金 趕快查自已有沒有資格分一杯羹

谷歌7億和解金 趕快查自已有沒有資格分一杯羹
中國外交部再提醒民眾「別去日本」原因與上個月不同

中國外交部再提醒民眾「別去日本」原因與上個月不同
中31歲留英女交往美籍男友 要求性病檢測 被殘忍捅殺

中31歲留英女交往美籍男友 要求性病檢測 被殘忍捅殺
每月孝親費6000元 各背34萬學貸的亞裔醫師夫婦叫苦

每月孝親費6000元 各背34萬學貸的亞裔醫師夫婦叫苦
賴佩霞演唱會隔天接噩耗 女婿離世 急飛美國奔喪

賴佩霞演唱會隔天接噩耗 女婿離世 急飛美國奔喪